江旻憓新工｜加入馬會任職「對外事務助理經理」　8月11日履新

▲ 江旻憓加入馬會，上司是譚志源。（譚志源FB圖片）

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巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓日前宣布告別全職劍擊運動員生涯，賽馬會公司事務執行總監譚志源今日證實，江旻憓將加入馬會，任職對外事務助理經理（(Assistant External Affairs Manager)），8月11日履新。

▲ 江旻憓加入馬會，上司是譚志源。（譚志源FB圖片）

譚志源今日（6日）在社交平台宣布消息，透露江旻憓將參與不同工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等；江同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。

譚志源表示，江渴望貢獻社會的心亦與馬會的理念一致，相信她定會在馬會盡展所長，開展事業新篇章。

何敬康促馬會增撥長期資源協助港體育系統發展

新民黨立法會議員何敬康對馬會招攬江旻憓加入服務表示讚賞，他說，馬會作為香港最大型機構之一，加上業務與社會同部份體育相關，願意聘請精英運動員加入，是對運動員退役後個人發展的其中一條最佳出路，希望陸續有來。

何敬康續指，馬會取之於社會，更應用之於社會。何說，馬會應趁香港運動員在國際舞台上屢創佳績，正式增撥長期資源協助香港體育系統發展，例如建設更多優質體育場地，增加資源發展本地運動科學，更應利用自己嘅豐富營運經驗，例如將香港賽馬發展成世界知名的經驗，協助香港各個體育項目產業化，形成一個良性循環，使香港運動得以長遠踏上正軌。

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