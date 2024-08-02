享老藍圖｜黃金時代展覽暨高峰會揭幕　探討應對老齡化挑戰與機遇

▲ 第九屆黃金時代展覽暨高峰會，今日起揭幕。（中銀人壽提供）

第九屆黃金時代展覽暨高峰會，今日起揭幕，一連3日在灣仔會展舉行，場內設有200個展位，同場有120位來自世界各地的講者進行41場高峰會、工作坊和示範環節，是歷年最大規模。市民可一站式體驗醫、食、住、行等方面的嶄新產品及服務，公眾可免費入場參觀。

今屆展覽由黃金時代基金會主辦、中銀人壽冠名贊助，峰會以「智齡．永續．機遇」為主題，主辦單位表示，透過深入交流切磋，共同探討應對老齡化的重要議題、實踐經驗、方案以及挑戰和機遇。

財政司司長陳茂波透過影像致辭，他指老齡化社會帶來巨大挑戰，同時創造可觀商機，為創新產品和服務帶來新需求，當局亦成立銀髮經濟顧問小組，研究市場需求，以提出促進銀髮經濟發展的建議，期待透過今次博覽會和高峰會獲得有益想法和靈感。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，應對老齡化是全球議題，也是國家重要策略焦點之一，養老金融未來在社會的可持續發展將扮演重要角色。他指，保險業可通過跨行業夥伴合作，為長者及照顧者提供更多元化、更全面、更適切的產品及服務配套，全方位提升長者的生活質素及財務水準，促進香港養老產業、生態圈和服務體系的高質量發展。

黃金時代基金會創辦人及主席容蔡美碧則感謝一班由義工隊，協助今次活動舉行。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】