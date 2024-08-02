黃雅瓊老公｜奧運求婚黃雅瓊願嫁劉雨辰　「姐弟戀」背景曝光

▲ 黃雅瓊拎金牌後，獲男友劉雨辰求婚。（TVB截圖）

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羽毛球混雙決賽有結果，國家隊鄭思維／黃雅瓊組合直落兩局，贏南韓組合金元昊／鄭娜銀，但過程絕不輕鬆。

黃雅瓊成為賽後焦點

今場決賽戰情激烈，雖然國家隊鄭思維／黃雅瓊贏首局21:8，但不算反映實況，第一局互相對猜每球超過十板，只是國家隊鄭思維／黃雅瓊把握力較好，一度曾連取6分，先拿第一局。

之後鄭思維／黃雅瓊第二局再加大壓力，連續扣殺，進一步加快節奏，結果再下一城贏21:11。今屆二人混雙比賽一局不失，決賽亦是直落兩局勝出。

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劉雨辰向黃雅瓊求婚

黃雅瓊除了收穫一塊金牌，無名指更收穫多一隻戒指。劉雨辰是黃雅瓊的國家隊隊友，在頒獎典禮後成功向黃雅瓊求婚，在場數以千名觀眾，以至全球數以億計觀眾也有份見證。

劉雨辰29歲，較黃雅瓊細一年，屬於「姐弟戀」。劉雨辰出戰羽毛球男雙項目，夥拍隊友歐烜屹，惜分組賽止步。 不過抱得美人歸，總算收穫更多。

劉雨辰於頒獎儀式後，手持鮮花，口袋藏有介指，靜候黃雅瓊走往混合採訪區。之後黃雅瓊見到劉雨辰手持鮮花，表情已大感驚訝，然後劉雨辰單膝跪低，向她求婚，即場獲答應。

劉雨辰日前男雙出局後，接受傳媒訪問，已經透露端倪。他表示，出局後「不用再去想太多關於羽毛球的事」，雖然小組未能出線，但已經努力過，沒什麼遺憾了。他最後一句還說：

即使最後半年狀態不是很好，但我還一直堅持，祝大家都有更完美人生。

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