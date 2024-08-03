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巴黎奧運｜陳夢與孫穎莎再爭金牌上演東奧翻版 陳夢是黃曉明表妹

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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陳夢將與孫穎莎爭奪金牌。

【巴黎奧運/陳夢/中國/孫穎莎/乒乓球】巴黎奧運乒乓女單項目決賽名單已定，國家隊球手孫穎莎將會與隊友陳夢爭金牌，國家隊提前穩奪金、銀牌。 陳夢於上屆東京奧運已力壓師妹孫穎莎勇奪乒乓球女單金牌，亦成奧運史上最年長的乒乓球女單冠軍，今屆巴黎奧運再上演二人金牌爭奪戰。陳夢的背景多多，她更是內地影視紅星黃曉明的表妹。

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乒乓球｜陳夢是黃曉明表妹

陳夢1994年1月15日出生於山東青島，母親是退伍軍人，曾經獲得過青島市某部隊乒乓球冠軍。在母親的影響下，陳夢很小就對乒乓球產生了濃厚的興趣，她10歲時進入省體工隊，13歲被選入國家隊。

陳夢在東京奧運會擊敗孫穎莎勇奪乒乓球女單金牌後，黃曉明在個人社交平台祝福：「陳夢的表哥在家準備接風菜中」，令到二人表兄妹關係曝光，原來陳夢的祖母和黃曉明的祖母是親姐妹。東京奧運後翌年農曆新年，陳夢在微博曬出與陳曉明的合照，並配文寫道：「大年初三，和表哥一起祝大家虎虎生V（威）。」

陳夢曾坦言自己忙比賽，而表哥則忙著拍戲，兩人很少見面。不過兩人仍有在網上互動，如近幾年陳夢在比賽奪冠時，黃曉明亦會轉發相關新聞並恭喜表妹，陳夢今年於WTT沙特大滿貫賽事中勇奪女單金牌，黃曉明隨即於社交平台發文留言：「用汗水和努力澆灌出來的冠軍，恭喜奪冠﹗為妳驕傲！」

對於表哥黃曉明的支持，陳夢更曾感動表示：「謝謝哥對我的支持，你的支持對我是我莫大的鼓勵，我會繼續努力的。」而陳夢亦有關注黃曉明的作品，而且在黃曉明和Angelababy結婚時，她亦有祝福表哥。

陳夢爸爸接受傳媒訪問時也表示，表兄妹二人的感情很好，在陳夢比賽的時候，黃曉明會及時給她加油，心裏一直想著表妹。

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