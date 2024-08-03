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巴黎奧運｜網球混雙國家隊張之臻/王欣瑜摘銀　創中國歷史

社會

發布時間： 46 分鐘前

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網球混雙國家隊張之臻、王欣瑜摘銀，創中國歷史。（2024 Getty Images）

內地選手張之臻/王欣瑜奪中國網球首枚混雙銀牌，刷新中國網球混雙奧運最佳戰績。

決賽於香港時間8月3日凌晨上演，張之臻/王欣瑜面對來自捷克的施莉雅高娃、馬克治，首盤兩度被打破發球局，輸2比6。第二盤以7比5扳平盤數後，決勝盤「搶十」，3度平手。不過張之臻、王欣瑜領先8比6下，連失4分，輸8比10，最終以局數1比2落敗，獲得銀牌。

張之臻原定與鄭欽文出戰，但對方要兼顧女單項目，體力不足下決定退賽，首圈賽前才換成王欣瑜。

現年27歲的張之臻，2012年成為全職選手，未滿17歲時已初露鋒芒，與拍檔吳迪贏得全運會男雙金牌，成為最年輕的內地網球冠軍，2021年再成為公開賽年代首位打進温網男單正賽的內地球員，去年在法網生涯首度闖進大滿貫32強，為中國大陸男網取得法網正賽首勝。

22歲的王欣瑜出生在運動員家庭，父親王鵬曾是深圳網球市隊和中國女網的主教練、浙江男子網球隊的頭號球員，母親則是浙江省前女籃球隊員，王欣瑜從6歲開始練習網球 ，2017年收穫澳網正賽外卡，成為參加網球大滿貫正賽最年輕的中國內地選手；2024年5月在法網打進女單第三輪 ；7月於職業生涯首次殺入温網16強，刷新個人職業生涯温網最好成績。

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