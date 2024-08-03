離開TVB丨謝東閔宣布離開TVB　結束14年賓主關係：希望將來再見

▲ 謝東閔宣布離開TVB。

謝東閔突然宣布離開TVB！謝東閔在今日（8月3日）約凌晨12點在個人IG文宣布離巢，他分別上載在TVB電視城大樓外的自拍照，以及過往在TVB工作點滴的圖輯，並寫道：

14年絕對唔係一個短嘅時間，多謝呢間公司令到我由一個小朋友變成一個大人，認識咗好多好好嘅朋友，正所謂天下無不散之筵席，係今日時候要說再見，好多謝所有呢間公司曾經俾個機會我嘅台前幕後工作人員，希望將來再見☺️

不少TVB藝人朋友如龔嘉欣、姚子羚，以及已離巢的陳欣茵等留言送祝福。

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被封「絕世好男友」

現年38歲的謝東閔早在入行前隨戴思聰學唱歌，在2010年參加歌唱比賽節目《超級巨聲2》奪第四名而加入行，不過入行後主力卻在歌唱發展而是拍劇，曾參演《刑偵日記》、《智能愛人》、《殺手》等，近年在《本尊就位》當主角，現時尚有一齣他有份參演未播劇集為《奪命提示》，成謝東閔最後一套TVB劇。

在2017年，謝東閔與朱智賢傳緋聞，但二人兩人一直沒承認拍拖，但常齊出席活動，情侶關係已屬「公開秘密」。但在2020年4月，朱智賢出軌搭上有婦之夫黎振燁，在車廂幽會斷正。

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事件曝光後，謝東閔陪朱智賢出席記者，當時他表明：「現階段我會陪你（朱智賢）走過這一關。可能她一時有點迷失。希望大家可以給她機會反思。」更指自己也有責任：「可能我整天想著工作，忽略了她。」並表示希望大眾原諒朱智賢。

雖然有網民讚謝東閔夠深情謝東閔夠深情被封「絕世好男友」，可是也另有網民稱他為「綠帽俠」。他曾表示曾介意此花名，後來看開，坦言已百毒不侵，更講明視朱智賢為結婚對象。至於朱智賢早在去年9月離開TVB，以自由身工作，主力經營個人社交平台當KOL。

另外，謝東閔在去年與吳業坤、陳凱彤和數位好友合資7位數在灣仔開音樂學校，早為自己藝人以外事業發展鋪路。

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