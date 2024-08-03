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巴黎奧運​​​​​​​丨馬詠茹拒談張家朗新戀情　「單車女神」現時單身談擇偶條件

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「單車女神」馬詠茹⁠（Vivian）出席啤酒品牌活動。

【巴黎奧運/馬詠茹⁠/張家朗/單車女神/香港運動員】啤酒品牌在昨日（8月2日）舉行活動，鄧月平、馬俊怡（Rose Ma）、KOLOR、REVERY，以及前港隊單車運動員「單車女神」馬詠茹⁠（Vivian）出席。

馬詠茹在活動中表示，過去因為運動員身分堅決不喝酒：「作為一個運動員要保護好自己的身體，比賽訓練都非常不輕鬆，所以那時候我完全沒有接觸酒精的可能性。即使外地參加比賽都唔會喺賽事之後跟其他運動員飲兩杯來輕鬆下。而當退役之後跟朋友見面，就開始去飲酒。」

張家朗奪金｜馬詠茹曾為張家朗奪奧運金牌感動落淚　Vivian與劍神再見亦是朋友【多圖】

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巴黎奧運丨馬詠茹不評張家朗新戀情

另外，馬詠茹表示今屆巴黎奧運有多位好朋友參與賽事，已發短訊問候大家，不過她聽到前男友張家朗就落閘，回答：「唔講呢啲啦。」希望大家將焦點要放回運動上，她指二人再見亦是朋友，但已沒聯絡。

再問馬詠茹是否知道對方有新戀情，她笑說不作評論。至於現時單身的馬詠茹談擇偶條件指最緊要對方孝順及有上進心，不過現在以主持為主，如果有機會也想嘗試拍劇。

另外，同場「宅男女神」鄧月平指，最近飲住啤酒睇奧運：「香港隊贏得劍擊兩個金牌、仲有游泳兩個銅牌賽事，都睇到心臟要爆炸。」最近鄧月平剛拍完一部劇集，8月又會接拍另一齣新劇，當中有動作演出：「武器就係菜刀，仲要係兩把菜刀，所以一有時間就要練習，原先用膠刀練，但因為手感唔好改用真刀，幸好導演安排有老師教我，所以練習至今都沒有受過傷。」

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