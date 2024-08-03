  • 32°C
香港時間 : 202483日 (六) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨江旻憓到劍會探劍術啟蒙師傅　再到中大感謝醫療團隊支援

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

江旻憓與劍會小朋友合照。

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運奪個人女子重劍金牌後，在前日（8月1日）凱旋返港。江旻憓在機場接受在場媒體訪問表示，計劃把部分獎金成立慈善基金，助小朋友接觸劍擊運動，並指回港後想見更多小朋友，稱：「分享得到金牌的喜悅，同大家慶祝。」

江旻憓回港次日即回當年自己最初學劍的劍擊會，並在今日（8月3日）她於個人社交平台上載有關照片，相中可見江旻憓與一班小朋友合照。

相信是當時有在場的網民在帖文留言：「Vivian 好nice逐個小朋友簽名,小朋友逐個摸金牌同金牌影相，好大方，好錫小朋友，在場各位小朋友都要向Vivian好好學習❤️☺️👍」

江旻憓奪金丨江旻憓媽媽心急女兒未有另一半　「微笑劍后」激罕騷泳照徵男友【多圖】

「微笑劍后」江旻憓凱旋回歸時，早已表示想見小朋友分享喜悅。（曾耀輝攝）

巴黎奧運丨江旻憓飲水思源

其實該會首席總教練陳偉勁是前中國國家劍擊隊主力成員，1999年從國家隊退役後赴港執教，於2005年教江旻憓重劍，是江旻憓劍術的啟蒙師傅。他曾受訪稱江旻憓約10歲時隨他學師，當時已留意到她很有天分，稱：「她手的靈敏度很強，打劍時機捉得很好，特別喜歡玩如拋手套，練習反應，她很喜歡玩遊戲。和其他小朋友不一樣，譬如我舉個例10招，我教3招也教很久，但她一下子就學完10招，那一刻會覺得怎教好？」

江旻憓凱旋回歸第一件事便回當年學劍地方，可說飲水思源，江旻憓與該會一班小朋友合照外，還與憓劍術的啟蒙師傅合照。

點擊圖片放大
+9
+8

巴黎奧運丨感激醫療團隊支援

同日，江旻憓之後去香港中文大學醫院探中大醫院運動醫學團隊，並為矯形外科及創傷學系系主任容樹恒戴上金牌，因為江旻憓感激團隊一直以來在背後提供醫療支援。

此行，江旻憓同時還特意探訪中大醫院內幾位病人，包括一些運動創傷以及一位下肢癱瘓的患者，鼓勵他們堅持進行康復治療，並分享她在劍擊路上如應面對逆境。

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜九運未來20年利「南山北水」地區　玄學家教家居佈局催運大法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

江旻憓奪金丨江旻憓媽媽心急女兒未有另一半　「微笑劍后」激罕騷泳照徵男友【多圖】
13:47 2024/07/31
江旻憓奪金丨江旻憓媽媽心急女兒未有另一半　「微笑劍后」激罕騷泳照徵男友【多圖】
巴黎奧運｜江旻憓遺傳媽媽強大高顏值基因　微笑劍后Vivian俘虜網民心【多圖】
17:49 2024/07/29
巴黎奧運｜江旻憓遺傳媽媽強大高顏值基因　微笑劍后Vivian俘虜網民心【多圖】
江旻憓奪金｜微笑劍后江旻憓可愛自嘲「無眉娘」　6大畫眉技巧KO眉毛稀疏
19:09 2024/07/29
江旻憓奪金｜微笑劍后江旻憓可愛自嘲「無眉娘」　6大畫眉技巧KO眉毛稀疏
劍后餐單｜江旻憓愛下廚分享素食餐單　「微笑劍后」自家製甜品驚艷網民
14:53 2024/07/30
劍后餐單｜江旻憓愛下廚分享素食餐單　「微笑劍后」自家製甜品驚艷網民
巴黎奧運｜盤點巴黎奧運10位最靚運動員　劍后江旻憓有「小林志玲」美譽【多圖】
13:06 2024/07/29
巴黎奧運｜盤點巴黎奧運10位最靚運動員　劍后江旻憓有「小林志玲」美譽【多圖】

你可能感興趣

江旻憓奪金丨江旻憓媽媽心急女兒未有另一半　「微笑劍后」激罕騷泳照徵男友【多圖】
13:47 2024/07/31
江旻憓奪金丨江旻憓媽媽心急女兒未有另一半　「微笑劍后」激罕騷泳照徵男友【多圖】
巴黎奧運｜江旻憓遺傳媽媽強大高顏值基因　微笑劍后Vivian俘虜網民心【多圖】
17:49 2024/07/29
巴黎奧運｜江旻憓遺傳媽媽強大高顏值基因　微笑劍后Vivian俘虜網民心【多圖】
江旻憓奪金｜微笑劍后江旻憓可愛自嘲「無眉娘」　6大畫眉技巧KO眉毛稀疏
19:09 2024/07/29
江旻憓奪金｜微笑劍后江旻憓可愛自嘲「無眉娘」　6大畫眉技巧KO眉毛稀疏
江旻憓 娛樂人物職業 運動員 奧運會 網絡熱話

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月03日 時間12:05）
黃雅瓊老公｜奧運求婚黃雅瓊願嫁劉雨辰　「姐弟戀」背景曝光
黃雅瓊老公｜奧運求婚黃雅瓊願嫁劉雨辰　「姐弟戀」背景曝光
鬼月禁忌︱農曆7月鬼門開　鬼月禁忌大盤點：勿獨自OT搭尾班車、7種穿著易惹鬼
鬼月禁忌︱農曆7月鬼門開　鬼月禁忌大盤點：勿獨自OT搭尾班車、7種穿著易惹鬼
巴黎奧運｜17歲全紅嬋獲郭晶晶收為契女　身世悲慘用跳水獎金為癲癇母治病
巴黎奧運｜17歲全紅嬋獲郭晶晶收為契女　身世悲慘用跳水獎金為癲癇母治病
巴黎奧運｜中國田徑女子隊成員常陷性別爭議　奧運田徑開鑼廖孟雪童曾歡去咗邊？
巴黎奧運｜中國田徑女子隊成員常陷性別爭議　奧運田徑開鑼廖孟雪童曾歡去咗邊？