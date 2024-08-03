巴黎奧運丨江旻憓到劍會探劍術啟蒙師傅　再到中大感謝醫療團隊支援

▲ 江旻憓與劍會小朋友合照。

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運奪個人女子重劍金牌後，在前日（8月1日）凱旋返港。江旻憓在機場接受在場媒體訪問表示，計劃把部分獎金成立慈善基金，助小朋友接觸劍擊運動，並指回港後想見更多小朋友，稱：「分享得到金牌的喜悅，同大家慶祝。」

江旻憓回港次日即回當年自己最初學劍的劍擊會，並在今日（8月3日）她於個人社交平台上載有關照片，相中可見江旻憓與一班小朋友合照。

相信是當時有在場的網民在帖文留言：「Vivian 好nice逐個小朋友簽名,小朋友逐個摸金牌同金牌影相，好大方，好錫小朋友，在場各位小朋友都要向Vivian好好學習❤️☺️👍」

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▲ 「微笑劍后」江旻憓凱旋回歸時，早已表示想見小朋友分享喜悅。（曾耀輝攝）

巴黎奧運丨江旻憓飲水思源

其實該會首席總教練陳偉勁是前中國國家劍擊隊主力成員，1999年從國家隊退役後赴港執教，於2005年教江旻憓重劍，是江旻憓劍術的啟蒙師傅。他曾受訪稱江旻憓約10歲時隨他學師，當時已留意到她很有天分，稱：「她手的靈敏度很強，打劍時機捉得很好，特別喜歡玩如拋手套，練習反應，她很喜歡玩遊戲。和其他小朋友不一樣，譬如我舉個例10招，我教3招也教很久，但她一下子就學完10招，那一刻會覺得怎教好？」

江旻憓凱旋回歸第一件事便回當年學劍地方，可說飲水思源，江旻憓與該會一班小朋友合照外，還與憓劍術的啟蒙師傅合照。

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巴黎奧運丨感激醫療團隊支援

同日，江旻憓之後去香港中文大學醫院探中大醫院運動醫學團隊，並為矯形外科及創傷學系系主任容樹恒戴上金牌，因為江旻憓感激團隊一直以來在背後提供醫療支援。

此行，江旻憓同時還特意探訪中大醫院內幾位病人，包括一些運動創傷以及一位下肢癱瘓的患者，鼓勵他們堅持進行康復治療，並分享她在劍擊路上如應面對逆境。

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