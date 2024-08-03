李亦喬穿「褂皇」戴共九對龍鳳鈪出嫁　合共16件「六式金」行頭十足

▲ 李亦喬與姐妹團。

現年31歲「牛雜妹」李亦喬（Monnie）在今日（8月3日）與圈外男友招先生於紅磡嘉里酒店設宴拉埋天窗。

Monnie出嫁行頭十足，以一身「褂皇」現身，並配戴共九對龍鳳鈪寓意長長久久，當中更包括兩對「流星捶」金鈪，此外更有金豬牌、花錬等，合共16件「六式金」，祝福他們早生貴子。

牛雜妹丨李亦喬晒DeepV火辣婚照 與未婚夫在麵店舖頭拍攝留念：最有意義的地方

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讀愛的宣言感人

由董嘉儀、李蔓瑩、鄧洢玲等圈外好友組成的姐妹團陪同Monnie幸福出嫁，她還特意安排小禮物送給眾姐妹，當中包括專屬香水、限量唇膏及「友誼錬」， 且感動至3度流淚。

新郎哥宣讀愛的宣言時，更以暱稱「包大人」稱呼Monnie，稱太太讓他能體會到生命中不必要的苦，同時又有機會讓他體會到生命中額外的甜，場面令人感動。

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