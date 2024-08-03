巴黎奧運｜張之臻王欣瑜網球混雙摘銀創中國歷史 張之臻剛做新手爸爸BB取名張奧運

▲ 網球混雙國家隊張之臻、王欣瑜摘銀，創中國歷史。

【奧運時間表／張之臻／王欣瑜／巴黎奧運／網球／混雙／國家隊】巴黎奧運仍在繼續，國家隊選手張之臻/王欣瑜奪得中國網球首枚混雙銀牌，刷新中國網球混雙奧運最佳戰績。張之臻原定與鄭欽文出戰，但對方要兼顧女單項目，體力不足下決定退賽，首圈賽前才換成王欣瑜。

巴黎奧運｜張之臻剛做新手爸爸BB取名張奧運

現年27歲的張之臻，2012年成為全職選手，未滿17歲時已初露鋒芒，與拍檔吳迪贏得全運會男雙金牌，成為最年輕的內地網球冠軍，2021年再成為公開賽年代首位打進温網男單正賽的內地球員，去年在法網生涯首度闖進大滿貫32強，為中國大陸男網取得法網正賽首勝。男子職業網球選手協會（ATP）官網今年6月24日更新了最新一期世界排名，張之臻排在第33位，刷新個人新高。

張之臻奪得銀牌後，他的妻子張思昊在社交平台發文祝賀：「臨時的搭子，王者的局。兩個人超級超級牛！太為他們兩個驕傲了，祝福他們能一直享受這種松弛享受人生」。

她還透露，她與張之臻已初為人父母，張之臻不能陪產是他心中的一大遺憾，BB的名字暫定叫張奧運，她還表示奧運結束後，張之臻可以快點回來給張奧運換尿布。

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巴黎奧運｜網球混雙張之臻王欣瑜摘銀創中國歷史

決賽於香港時間8月3日凌晨上演，張之臻/王欣瑜面對來自捷克的施莉雅高娃、馬克治，首盤兩度被打破發球局，輸2比6。第二盤以7比5扳平盤數後，決勝盤「搶十」，3度平手。不過張之臻、王欣瑜領先8比6下，連失4分，輸8比10，最終以局數1比2落敗，獲得銀牌。

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