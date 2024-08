鄭中基與經理人何慶湘終止合作　Ronald突稱情緒及健康出問題︰要離開作休息

▲ 鄭中基與經理人

鄭中基(Ronald)近年成立個人經理人公司「機動娛樂」,在2020年時開設YouTube頻道機動電視台RTV。可是,鄭中基在今日(8月3日)下午約1時半,突然個人社交平台宣布與「機動娛樂」終止合作,指發現經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」,寫道:

由於發現何慶湘工作及道德操守有問題,本人與機動娛樂立即終止合作,有關工作交接問題會另作安排。

鄭中基自稱健康出問題

至於鄭中基的太太余思敏,在今日較早前在個人IG以限時動態發文:「Good morning HK, Something big are coming……want to see?」並tag了鄭中基、何慶湘及機動電視台IG。

在今日下午約2時45分,鄭中基再發文:

多謝大家關心。因個人情緒及健康問題,決定高雄演唱會後離開,好作休息,多謝大家一路支持。

