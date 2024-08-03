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鄭中基與經理人何慶湘終止合作　Ronald突稱情緒及健康出問題︰要離開作休息

娛樂

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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鄭中基與經理人

鄭中基（Ronald）近年成立個人經理人公司「機動娛樂」，在2020年時開設YouTube頻道機動電視台RTV。可是，鄭中基在今日（8月3日）下午約1時半，突然個人社交平台宣布與「機動娛樂」終止合作，指發現經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」，寫道：

由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。

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鄭中基自稱健康出問題

至於鄭中基的太太余思敏，在今日較早前在個人IG以限時動態發文：「Good morning HK, Something big are coming……want to see？」並tag了鄭中基、何慶湘及機動電視台IG。

在今日下午約2時45分，鄭中基再發文：

多謝大家關心。因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。

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