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巴黎奧運｜香港百米飛人刁俊稀首次出征奧運 中學讀Band1英中+大學讀會計

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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刁俊稀首次出征奧運男子100米賽事。（圖片來源：HKAAA）

【奧運時間表／何詩蓓／巴黎奧運／混合泳／羽毛球／混雙／國家隊／刁俊稀/田徑】今屆奧運港隊唯一田徑代表為24歲的「百米飛人」刁俊稀，香港時間8月3日首次出征奧運男子100米賽事。

巴黎奧運｜2024巴黎奧運田徑賽程一覽　香港隊出賽/直播時間表/焦點賽事【不斷更新】

巴黎奧運｜2024巴黎奧運港隊賽程一覽　直播時間表/出賽名單/焦點賽事【不斷更新】

今年5月的香港錦標賽中，刁俊稀（Felix）跑出10.33秒，刷新個人最佳時間（PB）奪冠，最後他憑藉此成績於香港男子100米排名中獨佔鰲頭，獲田總提名以「外卡」參加巴黎奧運。刁俊稀也是繼蔣偉洪及黎振浩後，香港史上第3個參加奧運100米賽事的男跑手。

刁俊稀今年4度刷新PB狀態大勇，他在出征巴黎前表示，希望透過奧運舞台，見識世界級選手水平，尋求突破自己。他更有望挑戰黎振浩2008年創下10.63秒的奧運100米最快港績。

刁俊稀中學畢業於天主教郭得勝中學，該校是沙田區的傳統Band1英中，大學則是就讀香港理工大學會計及金融學院。天主教郭得勝中學也在社交網站上為他打氣，

請大家多多支持中國香港運動員，望透過奧運舞台，見識世界級選手水平，尋求突破自己，在巴黎奧運為港爭光!! 

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