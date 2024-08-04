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江旻憓退役丨江旻憓告別全職劍擊運動員生涯　微笑劍后：感謝家人朋友支持

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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江旻憓宣布結束全職劍擊運動員生涯。（港‍協暨奧委會提供）

【江旻憓/微笑劍后/巴黎奧運/劍撃/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運奪個人女子重劍金牌，日前已凱旋返港。在今日（8月4日），江旻憓在個人社交平台宣布宣別運動員生涯，展人生另一階段。

巴黎奧運丨江旻憓到劍會探劍術啟蒙師傅　再到中大感謝醫療團隊支援

她在個人社交平台上載數張在巴黎奧運奪金的照片，並分別用中英寫道：

I’m so grateful to have had the chance to dedicate almost 20 years of my life to fencing and thank you for being a part of this journey.

After competing in my third Olympics, I have decided to take a break from professional fencing. I want to learn, grow, and give back to Hong Kong to the best of my abilities. I look forward to starting a new career and work towards having my own charity to help kids find joy and playfulness back into sports.

I will miss my fencing family so so much, but once a fencer, always a fencer!

Lots of love,
Vivian

我非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。

在完成我第三次的奥運之旅後，我决定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯。我期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。

我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。Once a fencer, always a fencer !

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巴黎奧運丨江旻憓急流勇退

現年30歲的江旻憓約在11歲起正式接受劍擊訓練，在2014年代表港隊贏得仁川亞運女子重劍個人賽及團體賽銅牌，展開「微笑劍后」的獎牌之旅。

在2018年，江旻憓於亞錦賽首嚐冠軍滋味，翌年3月更首度升上世界排名第一之位成「世一」，可惜她上屆東京奧運八強出局，回港後揮淚光多次致歉。

到今屆巴黎奧運，江旻憓在女子重劍個人賽過關斬將，最終在決賽以「決一劍」13:12擊敗東道主法國劍手首奪奧運金牌，同時成為香港史上第3面奧運金牌我主。一星期後的今日，江旻憓急流勇退，宣布結束全職運動員生涯。

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江旻憓職業生涯獎項

奧運：女子重劍個人賽金牌（2024年）

亞運會：女子重劍團體賽銀牌（2022年）/ 銅牌（2014、2018年）、女子重劍個人賽銅牌（2014、2018、2022年）

世錦賽：女子重劍個人賽銅牌（2019年、2022年）

亞錦賽：女子重劍個人賽金牌（2018、2022、2023年）/ 銀牌（2017年）、女子重劍團體賽銅牌（2011、2014、2015、2016、2017、2019年）

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