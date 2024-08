江旻憓退役丨江旻憓告別全職劍擊運動員生涯　微笑劍后：感謝家人朋友支持

【江旻憓/微笑劍后/巴黎奧運/劍撃/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運奪個人女子重劍金牌,日前已凱旋返港。在今日(8月4日),江旻憓在個人社交平台宣布宣別運動員生涯,展人生另一階段。

巴黎奧運丨江旻憓到劍會探劍術啟蒙師傅 再到中大感謝醫療團隊支援

她在個人社交平台上載數張在巴黎奧運奪金的照片,並分別用中英寫道:

I’m so grateful to have had the chance to dedicate almost 20 years of my life to fencing and thank you for being a part of this journey.

After competing in my third Olympics, I have decided to take a break from professional fencing. I want to learn, grow, and give back to Hong Kong to the best of my abilities. I look forward to starting a new career and work towards having my own charity to help kids find joy and playfulness back into sports.

I will miss my fencing family so so much, but once a fencer, always a fencer!

Lots of love,

Vivian

我非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍,並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。

在完成我第三次的奥運之旅後,我决定休息一下,告別全職劍擊運動員生涯。我期待有新的職業發展,讓我可以學習及成長,裝備自己,回饋香港;同時累積經驗,為設立自己的慈善基金做好準備,讓小朋友重拾運動的樂趣。

我很感激劍擊團隊每一位給予我的無限支持。我們必定會在劍擊的路上再相遇。Once a fencer, always a fencer !