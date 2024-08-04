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巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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何詩蓓在巴黎奧運奪得兩面銅牌，令港人以她為榮，但香港游泳總會會長王敏表示有少許遺憾。

【巴黎奧運/何詩蓓/女飛魚/Tom Rushton/自由泳/香港運動員/王敏超】「女飛魚」何詩蓓代表港隊出戰巴黎奧運，更在女子200米及100米自由泳先後奪得兩面銅牌，成績驕人。

可是，中國香港游泳總會會長王敏超在日前接受港台節目《千禧年代》訪問卻稱，對何詩蓓的巴黎奧運奪銅感到開心，但認為她與前兩名對手時間相差不足1秒，差點就有更好成績，因此表示感到少許遺憾：「少少遺憾佢第三，好彩少少會有前少少名次，真係有機會上前啲嘅位置。」

巴黎奧運丨泳總會長對何詩蓓成績感少許遺憾　王敏超當年參賽游出呢個成績！

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巴黎奧運丨教練對王敏超評論失望

王敏超「遺憾論」引網民關注，原來身在法國巴黎的何詩蓓及她的教練Tom Rushton也得知會長言論，教練 Tom Rushton日前接受媒體訪問直言對王敏超的評價「令人有點失望及缺乏經驗（bit disappointing, and an inexperienced quote）。」

Tom Rushton透露，何詩蓓在100米自由泳賽後的周四凌晨約2時，把王敏超的評論轉發給他， Tom Rushton起初懷疑可能是翻譯錯誤，因此讓何詩蓓找到原句再聽一次，並叫何詩蓓找評論的出處，稱：「她聽了原聲帶，然後說這不是一個好的評論，不是一個你預期中的評價。」

何詩蓓教練Tom Rushton。

巴黎奧運丨讚何詩蓓為偉大泳手

他指，何詩蓓是香港最多奧運獎牌的選手，亦是最偉大的自由泳選手之一。他續指，何詩蓓是歷史上第3快的100米自由泳選手，第7快的200米自由泳選手，擁有4枚奧運獎牌、亞運獎牌、世錦賽等，稱：「如果這是容易，那所有人都會有此成績，我為何詩蓓感到驕傲，我知道她付出多少努力，也知道我自己和團隊做了多少工作，但如果這成績是這麼容易，很好，我估計（香港）未來應該會有贏得很多獎牌吧。」

對於何詩蓓今屆奧運後會否繼續參賽，Tom Rushton稱何詩蓓對此也表懷疑（raised doubts），表示何詩蓓有很多選擇，例如曾討論是否參加12月的世界短池游泳錦標賽。

Tom Rushton相信她做甚麼都會成功，亦喜歡與她一起合作：「自私地說，我希望她能繼續」。他表示，現時是她休息的好時候，會在數周後再決定下一步。

同時，Tom Rushton補充指，評價一個運動員的表現「不是只是用成績」。

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