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巴黎奧運丨方力申獲讚「採訪界世一」　小方謙稱自己多缺點：根本不適合做記者

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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方力申在巴黎奧運採訪表現獲網民大讚。

方力申（Alex）被TVB派往巴黎奧運採訪，曾為港隊泳手的小方主力負責採訪港隊、國家隊及不同國家的游手，憑藉自身的運動員專業經驗，以及具同理心採訪態度獲，成功獲網民歡心，連日來不斷在小方主理的獨家訪問片段留言讚好，稱方力申是「採訪界世一」。

昨日（8月3日），TVB官方社交媒體越洋訪問小方，他分享採訪心得及事前準備功夫：「好多問題要假設定，因為每次佢哋（運動員）過嚟都係得2、3分鐘，已經會有人撩我要我畀運動員走；同埋大會會先做運動員訪問，所以過到嚟時運動員可能已經需要休息、放鬆。正因為一嚟到得2分鐘左右時間，我又唔係記者出身，所以一定要假設定唔同類型嘅問題。」

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巴黎奧運丨難忘訪問何詩蓓

當中，他表示最難忘訪問是何詩蓓，稱：「因為咁多人關注，我會假設定佢攞金牌問咩、攞銀牌問咩、攞銅牌問咩，冇獎牌會問咩，有意外會問咩；喺佢游嘅過程又要觀察有冇嘢可以講番，例如佢200自頭三個50都係第一名嘅，我就話佢勇者無懼。因為肯衝就係佢嘅策略同膽色。我依家講番起都覺得大壓力。」

小方又指由於很多時要針對運動員臨場發揮問問題，變相事前做的功課或準備都有可能白費：「做極功課都好啦，臨場最緊要係睇運動員發揮成點，得到咩成績，好多都係即時反應，有可能之前準備好嘅嘢，到頭來要用另一套。」 

談到是次好評如潮、有否獲親友越洋支持，小方笑言：「係收到好多好多Message呀，有修哥胡楓、安安姐（余安安），獎門人（曾志偉）有鼓勵我；但都係嗰句，我唔係好叻，我都好緊張，但我覺得最重要係將運動員及被訪者嘅信息畀到觀眾知道，我只不過係要諗一啲問題等佢答嘅時候發揮到，同埋盡量問一啲有特色啲嘅問題。」他並感嘆謂：「做記者最難嘅係，依家太多人關注我哋嘅言行，對前線嚟講都係好大嘅壓力。」 

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巴黎奧運丨憶東奧採訪一腳踢  

繼2004雅典奧運、2008北京奧運、上屆東京奧運及今屆巴黎奧運，小方共參與了4屆奧運主持/採訪工作，他最難忘是在北京奧運見證「男飛魚」菲比斯奪得8面金牌創造歷史。

而談到上屆東京奧運，小方透露因疫情一腳踢，除要兼任採訪游泳以外的運動項目外，更連幕後工作也幾乎包攬：「要自己寫稿、錄VO，成個故仔都係自己做晒，人哋可能用1個鐘，我就可能要用個半到兩個鐘時間去做。」

小方稱因為疫情，上屆東京奧運採訪很多工作要一腳踢。

巴黎奧運丨小方謙稱不適合當記者

另外，港隊游泳代表已結束巴黎奧運的賽事，方力申在昨日（8月3日）在個人社交平台發文，抒發當奧運記者的感想，稱：

隨著港隊游泳代表隊結束所有賽事，我這位「無綫巴黎特派專員」的任務也告一段落。我從一位學生運動員轉型成為藝人，面對不同身份，不同崗位：做歌手、做演員、做主持、做司儀、做記者等等，一直邊學邊做，感謝這些年來觀眾對我的包容，給我時間慢慢成長。老實說，其實我根本不適合做記者，我臉皮薄，玻璃心，反應慢，詞又窮，還有時候我的偶包/奧運選手包袱又會突然走出來一點，不過，我實在是太喜歡體育運動，太喜歡游泳了，我真的不能錯過能夠親臨現場，參與其中的機會，所以我這個小記者也要發揮「香港精神」，面對困難時需應變，不能輕易放棄，要有毅力去克服障礙。

最後，小方不忘感謝港隊運動員、教練及幕後團隊，稱：

運動真的能激勵人心，凝聚社會，感謝所有港隊運動員，教練及幕後團隊的努力，盡顯體育精神。再次恭喜Vivian，Siobhan同家朗，不斷突破自己，為港爭光，創造歷史，你們的成就將為年輕一代的運動員爭取到更多的資源，更多的出路，讓土生土長的運動員有更堅定及清晰的目標。多謝你們，多謝港隊代表團，多謝各位支持我們的觀眾，多謝我的台前幕後的所有同事，我們後會有期。

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