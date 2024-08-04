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接種疫苗｜調查指家長腦膜炎雙球菌認知不足　藥劑師學會倡為外遊升學子女接種疫苗

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發布時間： 2 小時前

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香港藥劑師學會提醒市民，留意外遊目的地流行的傳染疾病狀況。（朱永倫攝）

正值暑假，許多家長都正考慮帶子女到外地旅遊或進行海外升學計劃，香港藥劑師學會提醒市民，要留意當地流行的傳染疾病狀況。學會指，幼童及青少年為高危感染一族，死亡個案中，近9成患者是感染後24小時內死亡，建議家長在安排子女外遊或升學前，先了解目的地的血清型流行情況，並考慮接種最合適的腦膜炎雙球菌疫苗，降低感染風險。

學會早前進行一項問卷調查，訪問有意送子女到海外升學的家長，共獲110則有效回應。調查發現，最多家長擔心子女在外地遇到健康問題，但在安排留學準備時，最多家長認為接種疫苗又比住宿及買保險等選項次要。以英國為例，最多家長表示關心當地流感的情況，其次為新冠肺炎、腦膜炎雙球菌感染及肺炎球菌感染。惟問及家長對腦膜炎雙球菌的認知，接近一半家長表示非常不了解及不了解，有4成家長表示不清楚現時英國流行腦膜炎雙球菌為血清B型。

英國在疫後腦膜炎雙球菌感染個案急升，香港藥劑師學會會長蘇曜華指出，據英國統計數字，新冠疫情後，英國侵入性腦膜炎雙球菌感染個案大大上升，約8成個案屬於血清B型腦膜炎雙球菌感染，個案數字上升速度令人關注。另有數據顯示，接近5成血清B型腦膜炎雙球菌個案為中學生及大專生。學會建議，家長若有意帶子女到外地，應留意當地有否流行腦膜炎雙球菌感染，並向家庭醫生諮詢，為子女選擇接種相應疫苗。

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調查亦發現，家長對腦膜炎雙球菌存有三大認知謬誤，包括低估腦膜炎雙球菌的威脅性、低估腦膜炎雙球菌的復發風險，以及不清楚目前有疫苗可以預防腦膜炎雙球菌。針對威脅性，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華指，腦膜炎雙球菌入侵其他身體器官後，可能會引發併發症，包括腦膜炎雙球菌血症、流行性腦膜炎等19，約兩成患者康復後會出現後遺症，包括神經系統受損、聽覺受損、視力受損等。他又指，腦膜炎雙球菌感染在嬰兒中的發病率最高，但當中涉及青少年及年輕成人的個案亦不少，死亡個案中，近9成患者是感染後24小時內死亡，絕對不能輕視腦膜炎雙球菌的威

復發風險方面，關日華指，據美國疾病管制與預防中心，有少部分曾感染腦膜炎球菌人士在康復後，有機會再次受到感染，故建議所有青少年及進入青春期前的兒童接種腦膜炎球菌疫苗。

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