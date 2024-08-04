拉闊音樂會丨林海峰葛民輝合體軟硬天師重現　陳奕迅壓軸驚喜登場

▲ 林海峰及葛民輝世紀合體於亞博舉行《拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》。

商台65周年台慶，軟硬天師葛民輝及林海峰在昨晚（8 月 3 日）世紀合體，於亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行只演一場《拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》，「星期六晚永遠都係一個禮拜之中最寂寞嘅一晩」再次響起，重現軟硬及商台經典，繼續與 FANS「Gala Gala Happy」。

昨晚拉闊音樂會先將90年代商台經典節目《老人苑時間》搬上拉闊舞台，軟硬親自讀出聽眾來信，再情深演繹《For You》，「冧爆」全場粉絲。二人更將期待已久的「整蠱電話」環節，重現拉闊舞台，並獻唱情歌《只因喜歡你》及《愛我別走》，送給一直愛錫軟硬的粉絲們。

軟硬節目另一經典環節「地下天師流行榜」接著登場，軟硬為英文歌填上貼地的廣東話歌詞，再以獨特唱法即席演繹，創意無限又帶點瘋狂，全場笑聲不絕。

商台推出65周年廣播劇《微涼之夏》 影帝林家棟聯同林海峰首度合作聲演

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阿葛再化身「馬路天使」

期間更特別邀請3位新一代唱作歌手首度Crossover，他們先與Moon Tang合唱《請勿客氣》及《趁你旅行時搬走》，再與Kiri T唱出《鈴通天地線》、《Temporary》及《至少做一件離譜的事》，隨後與張蔓姿獻唱《愛式》及《不眠遊戲》，其後 5 人一同演繹《點解要大家笠》及原曲《Why Do Fools Fall In Love》，兩代唱作人同台演出，令在場樂迷大感驚喜。

為喚起粉絲們對商台的集體回憶，軟硬聯同無伴奏合唱組合「半肥瘦」，以耳目一新的風格，演繹 90 年代至今的叱咤 903 節目主題曲。「軟天師」葛民輝化身「馬路天使」，再次以阿葛獨有的方法，即場報導交通消息，更為粉絲送上拉闊版「馬路天使福音」。

葛民輝並演唱《你好陰毒》，以幽默搞笑的風格反映香港社會實況。

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軟硬German光仔合唱《好兄弟》

林海峰則現場聲演廣播劇，並由雲浩影（Cloud）演繹經典廣播劇主題曲，包括：《留給最愛的說話》（廣播劇《留給最愛的說話》）、《未完的小說》（廣播劇《戀愛 1/2》）、《日與夜》（廣播劇《日與夜》）及《你我》（廣播劇《天空小說》），讓樂

迷再次沉醉於廣播劇的魅力之中。

軟硬更藉著拉闊舞台，特意多謝兩位「背後的男人」，就是由軟硬出道至今合作無間的監製German及光仔。4人同台合唱《好兄弟》，盡顯深厚情誼。此外，軟硬特別獻唱《人生如初見》，送給追隨軟硬多年的粉絲，憶起當日在廣播道3號追星的片段，並答謝粉絲多年來的支持。

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903 DJ大合唱《老人苑》

軟硬90年代在廣播道3號成軍，陪伴粉絲一同成長，見證時代的變遷。透過《最後今天》及《川保久齡大戰山本耀司》，與粉絲一同感受時代巨輪的轉動。之後，二人多年好友草蜢任嘉賓，齊同台演繹《叱咤勁歌金曲》及《我們》，勾起難忘的回憶及情懷。

緊接陳奕迅驚喜壓軸登場，也是他受傷後首度公開演出。他先演繹哀傷版《老人苑》，再聯同軟硬跳唱《重口味殺人事件》（《重口味》聯乘《廣播道Fans 殺人事件》），將現場氣氛推至高峰。最後，軟硬唱出重新創作、加入大量潮語的《中國製造 2024 版》，引證無論時代如何變化，軟硬仍堅持繼續創作。

軟硬於音樂會尾聲演唱《Encore》，並邀請在場一眾903 DJ上台，一起大合唱《老人苑》，齊「Gala Gala Happy」，而軟硬在最後更齊互相擁抱，場面感人。

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