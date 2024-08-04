巴黎奧運丨五朝元老歐鎧淳賽後感觸落淚　何詩蓓直言成功冇捷徑

▲ （左起）簡綽桐、譚凱琳、何詩蓓、歐鎧淳、方力申。

【巴黎奧運/方力申/何詩蓓/歐鎧淳/簡綽桐/譚凱琳/香港運動員】為TVB巴黎奧運擔任巴黎特派專員的方力申（Alex），在奧運期間主力負責採訪港隊、國家隊及不同國家的游水運動員。

昨日（8月3日），香港游泳隊派出何詩蓓、歐鎧淳、簡綽桐及譚凱琳出戰女子4X100混合泳初賽，最終雖然無緣晉級，但4位選手接受小方訪問時卻笑得相當開懷，當中歐鎧淳更被小方弄得又喊又笑。

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▲ 香港游泳隊4X100混合泳代表接受方力申訪問。

巴黎奧運丨五朝元老歐鎧淳

其實小方是次採訪確是做得相當細心，不但為每位選手都度身訂造了問題，更在每次問問題前都稱呼一下受訪者，顯示對受訪運動員尊重的同時，亦明顯想讓觀眾更容易認識及分辨4位選手，十分有心；整個訪問中，則以小方與「五朝元老」歐鎧淳的互動最為感人。

小方先是搭住歐鎧淳膊頭感觸又開心的說：「五朝元老！你可唔可以總結吓你練水都練咗20幾年啦（歐鎧淳聞言忍不住彎腰笑），做咗咁多年全職運動員、付出咗咁多，第五屆奧運會喇」，此時歐鎧淳忍不住打岔：「你講呢啲我會喊架喎！」，小方聞言即利申：「我唔想整喊你呀！」，歐聞言再搞笑回應：「但你講得幾好，繼續吖！」，互動相當朋友式，令網民大歎有親切感。

小方之後續說：「咁你練咗咁耐水，真係做咗咁多吖嘛。」說到此處，小方忍不住亦感觸謂：「16年喇（經歷奧運），一啲都唔容易呀真係！」

歐鎧淳聞言再搞笑地向著小方說：「呢個唔係問題嚟架喎！」小方聞言除直認「唔係問題嚟架」，更順勢Tag歐鎧淳講出自己的感受，此時歐鎧淳已忍不住抹淚：「所以我真係好感恩，好開心最後佢哋（其他3名成員）陪我一齊游。」

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巴黎奧運丨何詩蓓不信有捷徑

之後，在是次奧運中訪問了數次何詩蓓的小方，竟還能想出「新花款」與詩蓓互動，相當有誠意。

小方問何詩蓓如何看待近年冒起的「快靚正」訓練運動員文化時，成功激發詩蓓再派正面勵志Bite：「我由好細個開始，爹哋媽咪已灌輸一個思想，無論點樣你都要好努力去做，我唔相信呢個世界有捷徑，所以我覺得如果你要成為成功嘅人士，你一定要下好多苦功，尤其是當冇人見到嘅時候，係更加需要好努力咁繼續辛苦落去，要成功一定要努力。」

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巴黎奧運丨小方表現獲讚

最後小方還為4人預備了一條相當有趣又人性化的問題作為Round Up，就是問4人比賽後最想做的任性事，結果4人都回答與食物有關的問題，當中何詩蓓笑言想食雞蛋仔。

對於小方這個獨家專訪，網民讚不絕口，留言：「謝謝小方，好開心嘅訪問，特別係4位（話）喺比賽之後可以放縱一下去食嘢，so sweet and cute 」、「很精心設計的訪問，很真誠的回答，很令人會心微笑」、「小方嗰種好似朋友傾偈嘅訪談唔錯，當然有啲技巧未必好似體育記者咁揮灑自如，畢竟四年先做一次，但睇得出佢好盡力做好工作」、「得體、大方、關愛、有禮體現在方生身上！勝過專業記者」、「有heart 有質素的訪問」、「訪問好好呀，有好認真嘅，亦有好可愛嘅問題，令到奧運選手跟我地距離更加接近」。

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