交通意外｜上半年錄7宗單車意外較去年同期升逾3倍 51人因交通意外身亡

▲ 今年上半年錄得7宗致命單車意外，當中3宗於落斜時發生。(梁偉榮攝)

警方交通總部今日（4日）公布上半年交通意外統計與分析。警方指，今年上半年錄得7宗致命單車意外，較去年同期的兩人增逾3倍，半年已超出去年全年6宗，形容情況令人擔憂。警方將於第三季舉行新一輪執法行動，並呼籲市民騎單車時應佩戴頭盔及遵守交通規則，在馬路騎行時應格外留神。

警方指，7宗致命單車意外中，4宗意外因單車手失控「自炒」，不涉其他道路使用者，當中3宗在落斜時發生；另有3宗個案的死者是在馬路上被其他行駛中的車輛撞擊而喪生。7名單車意外死者中，有6人没佩戴頭盔。交通總部道路安全課總督察林啟森指，不少市民輕視駕駛單車，將其視為代步工具或休閑活動，忽略自身能力及佩戴裝備的重要性，呼籲市民要對自己操控車輛的能力有充分了解，做好風險評估，量力而為，避免意外發生。

被問到會否立法，規定騎單車時必須佩戴頭盔，林啟森指，一般意外均因為頭部受傷令死亡風險倍增，相信市民如能做好風險評估，相信可減低受傷風險。

交通意外方面，涉及致命及嚴重受傷意外的有392人，較去年同期的675人下降42%。392名受害者中，341人嚴重受傷，另有51人不幸在交通意外中喪生，佔總數13%。

傷亡數字中，行人是交通意外的高風險群體，佔死亡人數33%，即17人，較去年同期的32人減少47%。司機死者則有18人，較去年同期的13人升近4成。

致命交通意外中，涉及車輛種類佔比最多的是貨車及私家車各有17輛，其次是的士及電單車，分別為9輛及8輛。警方指，致命交通意外主要因不專注駕駛，忽略車輛盲點及超速或路面經驗不足所致。警方提醒駕駛者須專注駕駛，為自己及乘客的安全負責。

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