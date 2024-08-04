交通意外｜上半年錄7宗單車意外較去年同期升逾3倍　51人因交通意外身亡

▲ 今年上半年錄得7宗致命單車意外，當中3宗於落斜時發生。(梁偉榮攝)

警方交通總部今日（4日）公布上半年交通意外統計與分析。警方指，今年上半年錄得7宗致命單車意外，較去年同期的兩人增逾2.5倍，半年已超出去年全年6宗，形容情況令人擔憂。警方將於第三季舉行新一輪執法行動，並呼籲市民騎單車時應佩戴頭盔及遵守交通規則，在馬路騎行時應格外留神。

警方指，7宗致命單車意外中，4宗意外因單車手失控「自炒」，不涉其他道路使用者，當中3宗在落斜時發生；另有3宗個案的死者是在馬路上被其他行駛中的車輛撞擊而喪生。7名單車意外死者中，有6人没佩戴頭盔。交通總部道路安全課總督察林啟森指，不少市民輕視駕駛單車，將其視為代步工具或休閑活動，忽略自身能力及佩戴裝備的重要性，呼籲市民要對自己操控車輛的能力有充分了解，做好風險評估，量力而為，避免意外發生。

被問到會否立法，規定騎單車時必須佩戴頭盔，林啟森指，一般意外均因為頭部受傷令死亡風險倍增，相信市民如能做好風險評估，相信可減低受傷風險。

交通意外方面，涉及致命及嚴重受傷意外的有392人，較去年同期的675人下降42%。392名受害者中，341人嚴重受傷，另有51人不幸在交通意外中喪生，佔總數13%。

傷亡數字中，行人是交通意外的高風險群體，佔死亡人數33%，即17人，較去年同期的32人減少47%。司機死者則有18人，較去年同期的13人升近4成。

致命交通意外中，涉及車輛種類佔比最多的是貨車及私家車各有17輛，其次是的士及電單車，分別為9輛及8輛。警方指，致命交通意外主要因不專注駕駛，忽略車輛盲點及超速或路面經驗不足所致。警方提醒駕駛者須專注駕駛，為自己及乘客的安全負責。

當局擬修例強制佩戴頭盔

現時本港並無法例規定騎單車時必須佩戴頭盔，早於2011年，政府曾檢討踩單車是否須要強制佩戴頭盔，最後未有成事。至2022年，運輸及物流局向立法會提交文件再度提及有關建議，目標於2023年內提交法例修訂建議，建議對違反相關規定者罰款2,000元，惟暫無下文。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌接受本報查詢時表示，去年與交通相關的討論較多，形容立法會「未做得切」，料明年有機會完成咨詢。他認為，未有法例規定騎單車時必須佩戴頭盔，與今年上半年有關單車意外數字上升有關，部分單車使用者「睇輕個頭盔」。法例建議違例者罰款2,000元，陳恒鑌認為款項相對高，市民未必想被罰，有一定阻嚇力，冀立法後可減少有關意外。

LocoBike創辦人程俊豪向本報表示，教育及推廣道路安全意識較立法更為重要，又指立法與港府力推的「綠色出行」背道而馳。他指，全球只有三個國家要求強制戴頭盔，推出相關法例後，單車使用率下跌5至8成，又以游泳做比喻，「游水都好危險，係咪要著救生衣先可以去泳池同沙灘？」，質疑立法並非從根本解決問題。程俊豪認為，當局應加強教育，增加所有道路使用者，包括單車及其他車輛司機的安全意識。

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