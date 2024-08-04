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財爺網誌｜陳茂波：本港經濟平穩續保持增長　下半年會訪歐美、澳洲、中東

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

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陳茂波表示，本港整體經濟狀況尚算平穩，繼續保持增長。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（4日）表示，目前，本港整體經濟狀況尚算平穩，繼續保持增長，拉動本港經濟的三頭馬車中，貨物出口第二季繼續按年升7.6%，投資開支亦升6%，支持今年第二季本地生產總值按年增長3.3%。但他指，旅客及市民消費模式改變，以及港元匯率偏強等因素，為私人消費帶來一定壓力。

陳茂波今日（4日）在網誌指，在中央的堅實支持下，各項惠港措施相繼落實推行，必定會推動本地旅遊和消費相關行業的發展。旅遊發展局的數字顯示，今年上半年2, 100萬訪港旅客人次中，約有70萬為過夜的會展旅客，恢復至疫前同期的八成，是各類過夜旅客中恢復得最快的一群。陳茂波指，他們留港日數較平均長，人均消費亦較整體旅客高兩至三成，港府會繼續加強開發這類高消費的客源，旅發局已促成及競投了逾60個大型國際會展活動，由今年至2026年期間在港舉行，預料可吸引至少22萬人次參加。

經濟方面，陳茂波指，內外環境的變化和經濟周期的波動，也帶來不同的困難和挑戰。但他認為，企業只要能匯聚資源、靈活創新，包括善用科技為業務帶來更多新的突破點，甚至創造新的商業模式，相信可以開創新的機遇。他舉例，最近的奧運熱潮，又或各種主題式的大型活動，加上高質素的產品和服務，配合更多宣傳推廣和優惠，更好滿足消費者的需求，自然可以幫助增加生意量。

特首李家超上周率團訪問東盟三國，陳茂波透露，下半年自己會到訪歐美、澳洲和中東等地，一方面鞏固傳統與香港關係密切的市場的投資者和資金，同時也全力開拓具潛質的新市場、新資金來源。

巴黎奧運已進行了約一半的賽事，陳茂波指，今屆港隊共派出35名運動員參賽，至今取得2金2銅的驕人成績。他強調：

即使比賽成績未能盡如人意，但運動員的鬥志、堅毅與不屈的精神，都成為為社會帶來正能量的勵志故事。只有在逆境與低潮中，仍然能堅持，並專注提升技巧與自我，才能磨練出沉穩的心理質素、敏銳的觀察力和果斷的執行力，而這些，都是達致成功的關鍵元素。

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