巴黎奧運｜「鄧謝配」今晨返港　謝影雪：感恩能完成賽事、不感遺憾

▲ 混雙組合「鄧謝配」。（港‍協暨奧委會圖片）

羽毛球港隊完成巴黎奧運賽事，今晨（4日）返抵香港，混雙組合「鄧謝配」獲不少支持者接機。賽前突患類風濕關節炎和甩骹的謝影雪指，雖然八強止步，但不覺得有遺憾，感恩能完成比賽，「做到賽前想做嘅嘢，享受舞台、發揮應有水平，都好滿意。」拍檔鄧俊文則笑說「冇揀錯拍檔」；又稱他們暫未有拆夥打算，兩人在8月及9月仍會參加日本及香港的公開賽。

羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪於今屆奧運8強止步。謝影雪指，賽前經歷脫骹，曾擔心不能作賽，很感恩最終能完成賽事，且發揮了應有水平和享受奧運舞台，不覺得有遺憾。她又指，自己仍未退役，但回望過去，自小有不少前輩提攜，希望將來不在前線時，也可盡力幫助更多年輕運動員，為香港爭取好成績。

鄧俊文就稱，兩年前兩人發揮得不太好，當時謝影雪曾問他是否還想合作，而他心裏早有答案，「佢未問之前，我心中都有答案。我直接同佢講，如果你想繼續打，我一定係擺佢喺第一位，兩人一條心爭取打奧運，依家證明無揀錯。」

談到未來發展，他指兩人在8月及9月仍會參加日本及香港的公開賽，至於「打到幾時」會息待沉澱後再作打算。他又指，完成奧運後不太需要在意排名，未來比賽時心態會更放鬆，相信會「打得放啲」，希望享受每一場、每一分。

兩人亦感謝市民為他們打氣，會以努力作回報。對於其他首次征戰奧運的隊友，鄧俊文寄語他們繼續努力、不要放棄，「結果無論滿意或唔滿意，唔好放棄，快啲加把勁，奧運後繼續急起直追。」

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