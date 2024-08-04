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吳千語結婚丨吳千語施伯雄意大利莊園補辦婚宴　新娘Deep V現身拖丈夫放閃

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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吳千語與施伯雄。

現年30歲的吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）在昨日（8月3日）於意大利補辦婚禮，新娘吳千語在個人社交平台分享晚宴相片。

從照片所見，身穿Deep V長裙吳千語與丈夫施伯雄牽手步入在意大利莊園，並有樂隊奏樂隨後伴奏。一對新人笑容燦爛，千語對賓客揮手打招呼。

另外，千語又分享一段影片，她與施伯雄坐開蓬車兜風，兩人親嘴、擁抱十分恩愛。

多位好友包括馬天佑、伍樂怡、潮店創辦人潘世亨的太太麥少瑜、前香港水球代表潘美諺、劉德華太太朱麗蒨表妹陳雪鈴等到場見證。至於吳千語的好友文詠珊（Janice Man）和蔡卓妍（阿Sa）雖然未能親身到意大利出席婚禮，但亦分別於IG隔空送上祝福。

吳千語結婚丨吳千語分享求婚照　施伯雄一年前出動名車玫瑰花冧爆太太

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復古浪漫搞派

雖然千語同施伯雄將婚期以及地點都保密，但網傳千語與施伯雄選了意大利有最美小鎮稱譽地方托斯卡納（Tuscany）莊園Borgo san felice舉辧婚禮，此地以優美連綿田園風光聞名，座擁美麗風景及有豐富藝術遺產建築，亦是當地具代表性旅遊勝地之一，條件與千語早前所公開希望主題以復古、浪漫氣氛搞派對符合。

據資料顯示，當中最普通一間300多呎的房間也要6,500多港元一晚，至最貴的套房18,000多港元不等，而且還經常一房難求，不是肯畀錢便隨時可入住。

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