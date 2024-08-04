  • 32°C
香港時間 : 202484日 (日) 18:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

被「鄧謝配」真情流露觸動　曾俊華：比起獎牌更加令人喜愛

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 59 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

曾俊華在1985年起在母校喇沙書院教劍擊。(曾俊華fb圖片)

奧運正在舉行，港隊取得佳績，全城浸沉在奧運狂熱中，打劍近半世紀的的前財政司司長曾俊華指，為「劍神」張家朗及「香港女飛魚」何詩蓓再次奪得獎牌而興奮莫名，同時被「鄧謝配」這對老拍檔的真情流露深深觸動，亦分享自己受傷的經歷，指對羽毛球港隊混雙組合謝影雪和「劍后」江旻憓受傷的處境感同身受。

曾俊華在社交平台發文指，雖然羽毛球混雙拍檔謝影雪和鄧俊文在八強出局，但兩人比賽完結後，奪眶而出眼淚，胸口壓力釋放後的崩潰，以至對老拍檔不離不棄的感謝和支持，都深深觸動了他。他指，「鄧謝配」兩人，曾經狀態低沉到，差點拿不到奧運入場券，但兩人沒有放棄，不停艱苦訓練、比賽，最終再一次並肩踏上奧運，這個運動員夢想殿堂。

奧運前一個月，謝影雪確診類風濕關節炎，曾俊華指，這個病會不停攻擊身體不同關節，正如謝影雪所講，「病發時痛到手都舉唔起，頭都梳唔到。」曾俊華說，很佩服謝影雪，最後可以克服痛楚，再次拿起球拍，羽毛球場上，快速走動和扣殺。他說：

「鄧謝配」雖然喺奧運場上，冇拎到任何獎牌，但係喺佢哋身上，睇到運動員嘅堅持同奮鬥精神，兩個人真情嘅流露，比起獎牌，我覺得更加令人喜愛。

他指，作為一個前劍擊運動員，對謝影雪和江旻憓的處境感同身受。他指，年輕時候，都曾經傷過大腿後肌，未完全康復，就要再開始恢復練習。他話：

每次都要先走去 trainer 房嗰度，浸熱水半個鐘，浸到隻腳好似煮熟咗嘅龍蝦咁，但係的確可以幫助舒緩肌肉，然後做好多好痛苦嘅拉筋，跟住就要喺曾受傷嘅位置綁住膠布，縛好先至去練劍。仲未完㗎，打完劍，就要撕去膠布，老老實實，真係好鬼痛，乜毛都扯甩晒，跟住又要再浸熱水、冰水鎮靜肌肉。痛還痛，但係喺運動場上，渾汗同比拼產生嘅安多酚，帶來嘅喜樂同亢奮，又會令你好似上癮咁，痛極都好，轉頭又會再踏上劍場。到依家，我定期都要搵醫師，幫我喺腳度拮番幾針㗎。

最後，張家朗說自己的得來的佳績是前人種下的樹，曾俊華笑言：「有份種樹老劍手包唔包我。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

巴黎奧運︱逾千元買飛坐第一排支持鄧謝配 港教師：港隊贏得全場觀眾喝彩
16:23 2024/08/02
巴黎奧運︱逾千元買飛坐第一排支持鄧謝配 港教師：港隊贏得全場觀眾喝彩
巴黎奧運｜謝影雪訴述年初受傷到第四次站上奧運舞台　「成日漏咗多謝自己」
19:09 2024/08/02
巴黎奧運｜謝影雪訴述年初受傷到第四次站上奧運舞台　「成日漏咗多謝自己」
巴黎奧運｜「鄧謝配」今晨返港　謝影雪：感恩能完成賽事、不感遺憾
今日 16:09
巴黎奧運｜「鄧謝配」今晨返港　謝影雪：感恩能完成賽事、不感遺憾

你可能感興趣

巴黎奧運︱逾千元買飛坐第一排支持鄧謝配 港教師：港隊贏得全場觀眾喝彩
16:23 2024/08/02
巴黎奧運︱逾千元買飛坐第一排支持鄧謝配 港教師：港隊贏得全場觀眾喝彩
巴黎奧運｜謝影雪訴述年初受傷到第四次站上奧運舞台　「成日漏咗多謝自己」
19:09 2024/08/02
巴黎奧運｜謝影雪訴述年初受傷到第四次站上奧運舞台　「成日漏咗多謝自己」
巴黎奧運｜「鄧謝配」今晨返港　謝影雪：感恩能完成賽事、不感遺憾
今日 16:09
巴黎奧運｜「鄧謝配」今晨返港　謝影雪：感恩能完成賽事、不感遺憾
運動 張家朗 何詩蓓 鄧俊文 謝影雪 曾俊華 物理治療 羽毛球 劍擊 江旻憓

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月04日 時間12:05）
鄭中基與經理人何慶湘終止合作　Ronald突稱情緒及健康出問題︰要離開作休息
鄭中基與經理人何慶湘終止合作　Ronald突稱情緒及健康出問題︰要離開作休息
巴黎奧運｜香港百米飛人刁俊稀首次出征奧運 中學讀Band1英中+大學讀會計
巴黎奧運｜香港百米飛人刁俊稀首次出征奧運 中學讀Band1英中+大學讀會計
奧運時間表｜乒乓女單決賽「中國內訌」　 晚上8時30分一姐孫穎莎硬撼衛冕陳夢
奧運時間表｜乒乓女單決賽「中國內訌」　 晚上8時30分一姐孫穎莎硬撼衛冕陳夢
鬼節2024｜農曆七月鬼節飲食有禁忌　3種食物易招鬼吃飯勿做「這動作」
鬼節2024｜農曆七月鬼節飲食有禁忌　3種食物易招鬼吃飯勿做「這動作」