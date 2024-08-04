被「鄧謝配」真情流露觸動　曾俊華：比起獎牌更加令人喜愛

▲ 曾俊華在1985年起在母校喇沙書院教劍擊。(曾俊華fb圖片)

奧運正在舉行，港隊取得佳績，全城浸沉在奧運狂熱中，打劍近半世紀的的前財政司司長曾俊華指，為「劍神」張家朗及「香港女飛魚」何詩蓓再次奪得獎牌而興奮莫名，同時被「鄧謝配」這對老拍檔的真情流露深深觸動，亦分享自己受傷的經歷，指對羽毛球港隊混雙組合謝影雪和「劍后」江旻憓受傷的處境感同身受。

曾俊華在社交平台發文指，雖然羽毛球混雙拍檔謝影雪和鄧俊文在八強出局，但兩人比賽完結後，奪眶而出眼淚，胸口壓力釋放後的崩潰，以至對老拍檔不離不棄的感謝和支持，都深深觸動了他。他指，「鄧謝配」兩人，曾經狀態低沉到，差點拿不到奧運入場券，但兩人沒有放棄，不停艱苦訓練、比賽，最終再一次並肩踏上奧運，這個運動員夢想殿堂。

奧運前一個月，謝影雪確診類風濕關節炎，曾俊華指，這個病會不停攻擊身體不同關節，正如謝影雪所講，「病發時痛到手都舉唔起，頭都梳唔到。」曾俊華說，很佩服謝影雪，最後可以克服痛楚，再次拿起球拍，羽毛球場上，快速走動和扣殺。他說：

「鄧謝配」雖然喺奧運場上，冇拎到任何獎牌，但係喺佢哋身上，睇到運動員嘅堅持同奮鬥精神，兩個人真情嘅流露，比起獎牌，我覺得更加令人喜愛。

他指，作為一個前劍擊運動員，對謝影雪和江旻憓的處境感同身受。他指，年輕時候，都曾經傷過大腿後肌，未完全康復，就要再開始恢復練習。他話：

每次都要先走去 trainer 房嗰度，浸熱水半個鐘，浸到隻腳好似煮熟咗嘅龍蝦咁，但係的確可以幫助舒緩肌肉，然後做好多好痛苦嘅拉筋，跟住就要喺曾受傷嘅位置綁住膠布，縛好先至去練劍。仲未完㗎，打完劍，就要撕去膠布，老老實實，真係好鬼痛，乜毛都扯甩晒，跟住又要再浸熱水、冰水鎮靜肌肉。痛還痛，但係喺運動場上，渾汗同比拼產生嘅安多酚，帶來嘅喜樂同亢奮，又會令你好似上癮咁，痛極都好，轉頭又會再踏上劍場。到依家，我定期都要搵醫師，幫我喺腳度拮番幾針㗎。

最後，張家朗說自己的得來的佳績是前人種下的樹，曾俊華笑言：「有份種樹老劍手包唔包我。」

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