香港區環球小姐舉行首輪面試　劉芷希向海嵐任評判候選佳麗率先曝光【多圖】

▲ 香港區「環球小姐」選美統籌官劉芷希（左）及前香港「環球小姐」代表向海嵐。

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽在昨日（8月3日）進行首輪面試，吸引逾百位佳麗參加，候選人年齡由18歲至44歲。由星級評判前香港「環球小姐」代表向海嵐及香港區「環球小姐」選美統籌官劉芷希挑選出15位最高質素佳麗進入準決賽。



星級評判向海嵐表示：「香港區環球小姐選美大賽闊別多年，一眾候選人雖然首次會見傳媒，大多數佳麗都能展現自信及談吐大方，她們不僅外表出眾，而且內在素質也非常優秀。她們於面試中自信地表達自己的想法及經歷，表現出她們出色的口才和應變能力，展現香港女性的獨特氣質與個人魅力，令我留下很深的印象。」

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劉芷希稱初選佳麗質素高

至於劉芷希表示：「很開心與一眾香港區環球小姐首輪初選佳麗見面，每位參選者都氣質非凡、儀態萬千和身材出眾，面試者中更不乏高學歷參加者。除前港姐參選外，亦有不少候選人有選美經驗，她們於個人面試中的發揮相當出色，期望她們於準決賽時會有更高水平的表現。」



香港區環球小姐冠軍將於11月代表香港前往墨西哥參加2024環球小姐全球總決賽，與來自世界各地的佳麗一較高下，爭奪2024年環球小姐總冠軍寶座，更可獲得總值1百萬港元現金獎，而香港區環球小姐亞軍及季軍，亦分別可獲得20萬及10萬港元現金獎。

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