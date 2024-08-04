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倪夏蓮丨乒乓嫲嫲倪夏蓮盧森堡大宅曝光　家內設健身室與丈夫齊打乒乓波【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

代表盧森堡出戰巴黎奧運乒乓賽的倪夏蓮成網上熱話人物。

【倪夏蓮／61歲奧運選手／巴黎奧運／盧森堡／乒乓球／孫穎莎】現年61歲、代表盧森堡出戰巴黎奧運乒乓賽的倪夏蓮，雖然不敵23歲國家隊的孫穎莎而32強止步，但因為倪夏蓮在比賽中全力以赴並全程笑容滿面，完全享受比賽過程而贏尊重，更成網民熱話。

出生於上海的倪夏蓮本為國家隊乒乓球運動員，之後她與同為乒乓球運動員的林宏偉結婚，夫妻二人在1989年輾轉到了德國俱樂部打波。

倪夏蓮因為表現非常優秀，被盧森堡國家隊看中邀請加入。自90年代起，倪夏蓮代表盧森堡隊參加國際比賽並在2000年參加悉尼奧運會，但可惜她與林宏偉的婚姻卻破裂。

之後倪夏蓮認識現任丈夫Tommy Danielsson，他同時也擔任倪夏蓮的教練。

倪夏蓮｜GDP全球第1+王子棄王位娶平民王妃 61歲倪夏蓮代表國盧森堡7件事

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巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望

巴黎奧運丨倪夏蓮家居曝光

其實倪夏一直蓮不時在個人社交平台分享生活日常，由此也令她與丈夫在盧森堡西北部埃特爾布呂克（Ettelbruck）的家居曝光。

倪夏蓮家中有一個小型私人健身室，當中有健身單車、健身器械，以及一張可放置乒乓球枱。同時，家中掛滿倪夏蓮出賽及倪夏蓮夫婦的照片。

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巴黎奧運丨享歐元區最高生活水準

《環球金融》雜誌（Global Finance）以購買力平價（PPP）與國內生產總值（GDP）為準則做為標準公布今年公布「2024年全球百大富有國家排行」，結果盧森堡位居榜首。

報告表示，盧森堡成功奪冠主要原因是當地利用其大部分財富為當地人民提供更好的住房、醫療保健和教育。迄今為止，盧森堡人民享有歐元區最高的生活水平，即使經歷金融或新冠疫情影響，都無阻盧森堡有着隱定的經濟成長。

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