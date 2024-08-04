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星二代丨連詩雅急不及待與女兒齊影靚相　靚媽Shiga公布囡囡中文名：我嘅星星

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

連詩雅與女兒陳星頤。

陳家樂與連詩雅（Shiga）齊「升呢」做新手爸媽，他們的小公主Camila在7月18日出世。小公主出生重5.9磅，家樂更負責剪臍帶，既興奮又感動。

在今日（8月4日），正在坐月的連詩雅已夠不及待要與出世17日的女兒影靚相。Shiga在個人社交平台上載數張女兒的照片，並公布女兒中文名。

連詩雅誕5.9磅小公主　陳家樂親手剪臍帶：個經歷係好特別

同時，靚媽連詩雅寫道：

My precious Camila Chan 陳星頤🌟
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#17daysold
#myprecious
#我嘅星星❤️🥰
#上門拍照真的好方便

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陳家樂：我嘅BB

其實由佗B時，陳家樂未知太太肚中BB性別時已為女兒改中文名叫「陳徹」，因為覺得男女也適用，不過被所有人反對，因諧音似「陳設」，怕孩子將來會被同學取笑。現在Shiga公開囡囡名字決定叫陳星頤，更指愛女就是她的星星。

而小公主的寫真以粉紅色為主調，相中的陳星頤十分可愛，眾好友唐詩詠、楊潮凱、區永權等在帖文留言大讚BB靚女，身為父親陳家樂留言：「我嘅BB。」

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