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江旻憓退役｜回港翌日重返劍會與小朋友分享喜悅　訪中大醫院感謝團隊照顧

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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江旻憓日前重返幼年學劍的劍會「劍樂會」，與小劍手分享奪金喜悅。（劍樂會fb圖片）

在巴黎奧運女子個人重劍項目奪金的「微笑劍后」江旻憓急流勇退，今日（4日）於社交平台宣布退役，期待有新職業發展及回饋香港。她上周四（1日）凱旋回港時，曾透露未決定下一步目標，但計劃用600萬獎金成立慈善基金或社企，助小朋友接觸體育；翌日更說到做到，重返幼年學劍的劍會「劍樂會」與小劍手分享喜悅，及到訪中大醫院感謝團隊多年來的支持和照顧。

江旻憓在社交平台貼出多張返港翌日的相片，包括回到當年最初學劍的劍會「劍樂會」，與小劍手合照和分享金牌喜悅。該劍會首席總教練陳偉勁除了是前中國國家劍擊隊主力成員，也是江旻憓劍術啟蒙師父，受訪曾稱江旻憓約10歲時隨他學師，當時已留意到她很有天分。

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江旻憓同日亦到訪中大醫院，感謝團隊多年來的支持和照顧，更將金牌掛在曾兩度為其膝頭十字韌帶施手術的中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒身上。另探望正在中大醫院進行復康治療的病人，包括運動創傷病人和一位下肢癱瘓患者，分享過往受傷和康復的經歷，鼓勵他們積極治療，傳遞正能量。

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