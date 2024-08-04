高官齊「落區」響應全民運動日　李家超：每日運動半個鐘就會健康快樂

▲ 李家超試玩「掟豆袋」。(李家超fb圖片)

今日（4日）是全民運動日2024，特首李家超和司局長紛響應，「落區」參與康體活動。李家超說，上星期見證了香港運動員在奧運的出色表現，相信全港市民都能夠感受到運動帶來的魅力和激情，鼓勵大家除了觀看比賽直播之外，也身體力行，抽時間做運動，「每日運動半小時，就會健康、快樂、人輕鬆」。

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李家超和文化體育及旅遊局局長楊潤雄到大埔東昌街體育館，與市民一起體驗運動的樂趣，為出戰巴黎奧運和殘運的國家隊和港隊運動員打氣，李家超試玩「掟豆袋」。有17位司局長「親自上陣」，包括財政司副司長黃偉綸與市民一同踢足毽；鄧炳強和孫玉菡參與室內賽艇同樂活動，與市民一同參與毛巾健體操；商務及經濟發展局局長丘應樺與市民一同參與氣功活動和打乒乓球。

康文署在昨日（3日）及今日在觀塘市中心自由空間，由港協暨奧委會舉辦的體育節活動「城市體育嘉年華」內設立「全民運動日」活動攤位，藉此進一步引起市民多參與運動的興趣。另外，十多所機構亦於今日舉辦免費康體活動或免費開放場地設施，供市民參加或使用以響應活動。

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