奧運美食｜Pizza Hut推期間限定扭扭批及啪啪批　 買套餐慳高達$466輸入優惠碼再減$70

▲ Pizza Hut推出期間限定扭扭爆脆套餐，最適合睇奧運期間叫外賣。（有關機構提供）

【巴黎奧運/派對美食/Pizza Hut】巴黎奧運進行得如火如荼，三五知己聚首一齊睇奧運，叫Pizza就最適合！Pizza Hut由即日起至9月25日推出兩款全新意大利風味Pizza——松露海蝦點芝扭扭批（扭）和黑醋PARMA啪啪爆脆批（啪），並舉辦「扭啪大批鬥」比賽，以銷量決定Pizza國王者寶座，讓你決定誰才是真正的Pizza王者！

無論扭定啪，再點上滋味的松露青檸點點醬 (點)，令對決更加難分勝負！多款期間限定新品亦驚喜登場，包括「意式烤雞啡菇牛肝菌燉/焗飯」及「黑松露巨啡菇意粉」。

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其中松露海蝦點芝扭扭批用上大蝦、黑松露醬和Mega Size芝心扭扭批邊，點上松露青檸點點醬後，口感層次豐富。而黑醋PARMA啪啪爆脆批是以本年度新推出的爆脆批再作變奏，以巴馬火腿、濃黑醋汁、烤煙肉和爆脆薄批底為特色，配上松露青檸點點醬，充滿意大利的濃郁風味。

只要在Pizza Hut App或堂食訂購點芝扭扭批或爆脆啪啪批，你的每一次訂單都將成為決定王者的重要一票！

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期間限定扭扭爆脆套餐優惠碼

一班朋友聚會驚唔夠食？可以選購期間限定2-3人或4-5人扭扭爆脆套餐，包括全新的松露海蝦點芝扭扭批及黑醋PARMA啪啪爆脆批，仲有意式烤雞啡菇牛肝菌燉/焗飯或黑松露巨啡菇意粉，更備有前菜、湯、飲品及甜品。套餐只需$299起，慳高達$466，於8月14日前外送速遞買滿$450，輸入「ph70」再減$70！

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