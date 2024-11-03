Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送11月最新優惠及優惠碼合集 外賣自取6折/KFC/PizzaExpress買1送1
撰文： 林綺玲
發布時間： 1 小時前
最後更新： 5 分鐘前
【戶戶送Deliveroo優惠碼11月2024/promo code/折扣碼/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送於11月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中KFC及PizzaExpress等指定餐廳有買一送一等，即睇優惠詳情！
2024年11月Deliveroo優惠碼｜1. 訂單優惠
精選餐廳及生活百貨商戶限定優惠：
|優惠項目
|優惠內容
|優惠日期
|1.每日優惠
Plus會員外賣75折; 非Plus會員外賣8折
|即日起至
2024年11月10日
外賣自取6折
指定餐廳買一送一優惠
指定餐廳的首張外賣訂單7折
|2.星期二限定
Plus會員外賣6折及精選生活百貨商戶之指定產品6折
|3.星期六限定
指定餐廳的首張外賣訂單6折
|4.星期日限定
精選生活百貨商戶之新鮮食材6折
foodpanda優惠碼2024｜11月最新foodpanda優惠碼合集 外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200減$100
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2024年11月Deliveroo優惠碼｜2. 信用卡優惠
|信用卡
|優惠內容
|優惠日期
|優惠碼
|中銀信用卡
|輸入指定優惠碼
專享額外$30優惠
|11月1日至11月7日
|BOCNOV01
|11月8日至11月14日
|BOCNOV02
|11月15日至11月21日
|BOCNOV03
|11月22日至11月28日
|BOCNOV04
|11月29日至12月5日
|BOCNOV05
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