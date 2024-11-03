  • 26°C
香港時間：2024113日 (日) 18:47

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送11月最新優惠及優惠碼合集　外賣自取6折/KFC/PizzaExpress買1送1

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 5 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

戶戶送2024年11月最新優惠及優惠碼合集，包括外賣自取6折、KFC/PizzaExpress買1送1等。

【戶戶送Deliveroo優惠碼11月2024/promo code/折扣碼/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送於11月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中KFC及PizzaExpress等指定餐廳有買一送一等，即睇優惠詳情！

Deliveroo戶戶送11月最新優惠及優惠碼合集。（香港經濟日報資料圖片）

2024年11月Deliveroo優惠碼｜1. 訂單優惠

精選餐廳及生活百貨商戶限定優惠：

優惠項目優惠內容優惠日期
1.每日優惠

Plus會員外賣75折; 非Plus會員外賣8折

  • 例如: 元気寿司、媽咪雞蛋仔、Pizza Hut、永年士多、
    十二味、水門雞飯、嘉寶漢堡、那個、書湘門第、
    越南大娘、農場雞飯、李家、日日香鵝肉飯店等等
即日起至
2024年11月10日

外賣自取6折

  • 例如: 包點先生、 老掌櫃東北菜館、元朗新記雞粥、
    PizzaExpress、榮式燒雞扒、立鮨等

指定餐廳買一送一優惠

  • 例如: KFC及PizzaExpress

指定餐廳的首張外賣訂單7折

  • 例如: 大戶屋、Jacomax、餃里、上海婆婆、
    韓國養生粥品專門店、書湘門第等等
2.星期二限定

Plus會員外賣6折及精選生活百貨商戶之指定產品6折

  • 例如: 八月花、丼丼屋、北京樓、
    森記茶餐廳、紅白藍冰室、樂天皇朝、
    百佳超級市場、Marks & Spencer等
3.星期六限定

指定餐廳的首張外賣訂單6折

  • 例如:大戶屋、Jacomax、餃里、上海婆婆、
    韓國養生粥品專門店、書湘門第等
4.星期日限定

精選生活百貨商戶之新鮮食材6折

  • 例如: 戶戶超市、百佳超級市場，Marks & Spencer、
    AEON、Feather & Bone、city'super等

foodpanda優惠碼2024｜11月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200減$100

同場加映：10款低脂低卡海鮮之選

點擊圖片放大
+4
+3

2024年11月Deliveroo優惠碼｜2. 信用卡優惠

信用卡優惠內容優惠日期優惠碼
中銀信用卡輸入指定優惠碼
專享額外$30優惠		11月1日至11月7日BOCNOV01
11月8日至11月14日BOCNOV02
11月15日至11月21日BOCNOV03
11月22日至11月28日BOCNOV04
11月29日至12月5日BOCNOV05

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
教練爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳

同場加映：大閘蟹4個部位不宜食用

秋風起，又到食大閘蟹的季節，不過揀蟹、煮蟹都是一門學問，還要留意大閘蟹部分內臟部位不宜食用。TOPick根據專家意見，整合挑選及煮食大閘蟹的必看注意事項，嗜蟹一族記得留意！

點擊圖片放大
+10
+9

更多【靚媽精明眼】著數優惠情報：

雙11優惠｜KKday雙11優惠一文看清　迪士尼買1送1/自助餐低至$11/送機票住宿【不斷更新】

著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票

雙11優惠｜豐澤雙11掃貨攻略過千產品劈至13折　必買Dyson/AirPods/咖啡機【持續更新】

雙11優惠｜惠康/Market Place網店雙11優惠　每日派$100優惠券/買滿$1,111減$111

SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭必睇購物攻略　護膚品/家品家電/行李箱/超市低至23折【持續更新】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

11月生日好去處｜11月份65大生日好去處優惠　送免費火鍋/生日蛋糕/自助餐
00:15 2024/11/01
11月生日好去處｜11月份65大生日好去處優惠　送免費火鍋/生日蛋糕/自助餐
foodpanda優惠碼2024｜11月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200減$100
今日 17:45
foodpanda優惠碼2024｜11月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200減$100
雙11優惠｜惠康/Market Place網店雙11優惠　每日派$100優惠券/買滿$1,111減$111
17:01 2024/10/31
雙11優惠｜惠康/Market Place網店雙11優惠　每日派$100優惠券/買滿$1,111減$111
雙11優惠｜Klook雙11優惠最平$11起　自助餐/樂園門票買1送1/送機票【附優惠碼】
19:00 2024/10/30
雙11優惠｜Klook雙11優惠最平$11起　自助餐/樂園門票買1送1/送機票【附優惠碼】
雙11優惠｜KKday雙11優惠一文看清　迪士尼買1送1/自助餐低至$11/送機票住宿【不斷更新】
14:28 2024/11/01
雙11優惠｜KKday雙11優惠一文看清　迪士尼買1送1/自助餐低至$11/送機票住宿【不斷更新】
雙11優惠｜豐澤雙11掃貨攻略過千產品劈至13折　必買Dyson/AirPods/咖啡機【持續更新】
13:55 2024/11/01
雙11優惠｜豐澤雙11掃貨攻略過千產品劈至13折　必買Dyson/AirPods/咖啡機【持續更新】

你可能感興趣

11月生日好去處｜11月份65大生日好去處優惠　送免費火鍋/生日蛋糕/自助餐
00:15 2024/11/01
11月生日好去處｜11月份65大生日好去處優惠　送免費火鍋/生日蛋糕/自助餐
foodpanda優惠碼2024｜11月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200減$100
今日 17:45
foodpanda優惠碼2024｜11月最新foodpanda優惠碼合集　外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200減$100
雙11優惠｜惠康/Market Place網店雙11優惠　每日派$100優惠券/買滿$1,111減$111
17:01 2024/10/31
雙11優惠｜惠康/Market Place網店雙11優惠　每日派$100優惠券/買滿$1,111減$111
著數優惠 外賣 Deliveroo 麥當勞 KFC

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月03日 時間16:05）
生態旅遊丨紅花嶺郊野公園開幕　激罕刺桫欏及小靈貓常出現
生態旅遊丨紅花嶺郊野公園開幕　激罕刺桫欏及小靈貓常出現
小紅書｜內地女稱被港餐廳侍應區別對待　一句話被網民批敏感：世界不是圍著你轉
小紅書｜內地女稱被港餐廳侍應區別對待　一句話被網民批敏感：世界不是圍著你轉