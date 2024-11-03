Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送11月最新優惠及優惠碼合集　外賣自取6折/KFC/PizzaExpress買1送1

▲ 戶戶送2024年11月最新優惠及優惠碼合集，包括外賣自取6折、KFC/PizzaExpress買1送1等。

【戶戶送Deliveroo優惠碼11月2024/promo code/折扣碼/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送於11月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中KFC及PizzaExpress等指定餐廳有買一送一等，即睇優惠詳情！

▲ Deliveroo戶戶送11月最新優惠及優惠碼合集。（香港經濟日報資料圖片）

2024年11月Deliveroo優惠碼｜1. 訂單優惠

精選餐廳及生活百貨商戶限定優惠：

優惠項目 優惠內容 優惠日期 1.每日優惠 Plus會員外賣75折; 非Plus會員外賣8折 例如: 元気寿司、媽咪雞蛋仔、Pizza Hut、永年士多、

十二味、水門雞飯、嘉寶漢堡、那個、書湘門第、

越南大娘、農場雞飯、李家、日日香鵝肉飯店等等 即日起至

2024年11月10日 外賣自取6折 例如: 包點先生、 老掌櫃東北菜館、元朗新記雞粥、

PizzaExpress、榮式燒雞扒、立鮨等 指定餐廳買一送一優惠 例如: KFC及PizzaExpress 指定餐廳的首張外賣訂單7折 例如: 大戶屋、Jacomax、餃里、上海婆婆、

韓國養生粥品專門店、書湘門第等等 2.星期二限定 Plus會員外賣6折及精選生活百貨商戶之指定產品6折 例如: 八月花、丼丼屋、北京樓、

森記茶餐廳、紅白藍冰室、樂天皇朝、

百佳超級市場、Marks & Spencer等 3.星期六限定 指定餐廳的首張外賣訂單6折 例如:大戶屋、Jacomax、餃里、上海婆婆、

韓國養生粥品專門店、書湘門第等 4.星期日限定 精選生活百貨商戶之新鮮食材6折 例如: 戶戶超市、百佳超級市場，Marks & Spencer、

AEON、Feather & Bone、city'super等

foodpanda優惠碼2024｜11月最新foodpanda優惠碼合集 外賣優惠/折扣碼/21間餐廳訂滿$200減$100

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2024年11月Deliveroo優惠碼｜2. 信用卡優惠

信用卡 優惠內容 優惠日期 優惠碼 中銀信用卡 輸入指定優惠碼

專享額外$30優惠 11月1日至11月7日 BOCNOV01 11月8日至11月14日 BOCNOV02 11月15日至11月21日 BOCNOV03 11月22日至11月28日 BOCNOV04 11月29日至12月5日 BOCNOV05

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