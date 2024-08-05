Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送8月最新優惠及優惠碼合集 麥當勞宵夜5折/KFC減$50/指定餐廳食品買一送一
撰文： 林綺玲
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【Deliveroo優惠碼2024/Deliveroo優惠碼8月/promo code/折扣碼/戶戶送優惠/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送於8月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中麥當勞用指定優惠碼即減$20，宵夜優惠5折起；而KFC外賣自取滿$120減$50，另有指定餐食品買一送一，以及超過4,000間餐廳外賣自取低至6折等，即睇優惠詳情！
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2024年8月Deliveroo訂單優惠：
|餐廳
|優惠內容
|優惠日期
|外賣自取優惠
|超過4,000個餐廳外賣自取低至6折
|即日起至2024年12月31日
|指定餐廳買一送一優惠
|指定食品買一送一
例如：堅信號上海生煎皇、元朗新記雞粥、那個、SaladStop!、R&R Bagels、元朗新記冰室等
|即日起至2024年9月1日
|麥當勞
|用優惠碼「20HABO」訂購滿$120即減$20
|即日起至2024年8月5日
|譚仔雲南米線
|逢星期一至四: 指定食品7折
（燉排骨 ‧ 螺片配哈密瓜爵士湯米線＋對自己好啲一人餐＋過橋米線套餐＋暖笠笠熱鍋＋蒜香白肉撈寬麵＋譚仔炸醬午餐肉撈寬麵）
逢星期五至日: 訂購滿$150，即享全單7折（上限$45）
|即日起至2024年7月31日
|KFC
|外賣自取滿$120，即減$50
|即日起至2024年8月7日
|指定餐廳宵夜優惠
|晚上11時至凌晨4時
Plus會員專享6折；非會員可享7折及免運費
|即日起至2024年8月11日
|麥當勞宵夜優惠
|晚上10時至凌晨4時，訂購滿$150
Plus會員專享5折（上限$100）；非會員可享6折（上限$80）
|即日起至2024年8月18日
|指定餐廳外賣優惠
|Plus會員專享低至6折；
非會員可享低至7折
|即日起至2024年9月1日
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2024年8月Deliveroo信用卡優惠：
|信用卡
|優惠內容
|優惠日期
|中銀信用卡
|輸入指定優惠碼
專享額外$30優惠
8月2日至8月8日
- 優惠碼：BOCAUG01
8月9日至8月16日
- 優惠碼：BOCAUG02
8月17日至8月22日
- 優惠碼：BOCAUG03
8月23日至8月29日
- 優惠碼：BOCAUG04
8月30日至9月5日
- 優惠碼：BOCAUG05
|安信WeWa及EarnMORE信用卡
|輸入指定優惠碼
專享額外$20優惠2次
8月1日至8月31日
- 優惠碼：PCLAUG40
|World Mastercard®
或World Elite Mastercard
|輸入指定優惠碼
專享額外$30優惠2次
8月1日至8月31日
- 優惠碼：MCAUG60
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