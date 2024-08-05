Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送8月最新優惠及優惠碼合集　麥當勞宵夜5折/KFC減$50/指定餐廳食品買一送一

▲ Deliveroo優惠碼｜戶戶送8月最新優惠及優惠碼合集，包括麥當勞宵夜5折起、KFC外賣自取減$50、指定餐廳食品買一送一等。（香港經濟日報資料圖片）

【Deliveroo優惠碼2024/Deliveroo優惠碼8月/promo code/折扣碼/戶戶送優惠/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送於8月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中麥當勞用指定優惠碼即減$20，宵夜優惠5折起；而KFC外賣自取滿$120減$50，另有指定餐食品買一送一，以及超過4,000間餐廳外賣自取低至6折等，即睇優惠詳情！

McGriddles｜麥當勞McGriddles登陸foodpanda最多減$40 木村拓哉首任廣告男主角講廣東話

2024年8月Deliveroo訂單優惠：

餐廳 優惠內容 優惠日期 外賣自取優惠 超過4,000個餐廳外賣自取低至6折 即日起至2024年12月31日 指定餐廳買一送一優惠 指定食品買一送一

例如：堅信號上海生煎皇、元朗新記雞粥、那個、SaladStop!、R&R Bagels、元朗新記冰室等 即日起至2024年9月1日 麥當勞 用優惠碼「20HABO」訂購滿$120即減$20 即日起至2024年8月5日 譚仔雲南米線 逢星期一至四: 指定食品7折

（燉排骨 ‧ 螺片配哈密瓜爵士湯米線＋對自己好啲一人餐＋過橋米線套餐＋暖笠笠熱鍋＋蒜香白肉撈寬麵＋譚仔炸醬午餐肉撈寬麵）

逢星期五至日: 訂購滿$150，即享全單7折（上限$45） 即日起至2024年7月31日 KFC 外賣自取滿$120，即減$50 即日起至2024年8月7日 指定餐廳宵夜優惠 晚上11時至凌晨4時

Plus會員專享6折；非會員可享7折及免運費 即日起至2024年8月11日 麥當勞宵夜優惠 晚上10時至凌晨4時，訂購滿$150

Plus會員專享5折（上限$100）；非會員可享6折（上限$80） 即日起至2024年8月18日 指定餐廳外賣優惠 Plus會員專享低至6折；

非會員可享低至7折 即日起至2024年9月1日

最新影片推介：

美食優惠｜Häagen-Dazs推出專門店獨家新口味 外賣雙球雪糕8月優惠買一送一

2024年8月Deliveroo信用卡優惠：

信用卡 優惠內容 優惠日期 中銀信用卡 輸入指定優惠碼

專享額外$30優惠 8月2日至8月8日 - 優惠碼：BOCAUG01 8月9日至8月16日 - 優惠碼：BOCAUG02 8月17日至8月22日 - 優惠碼：BOCAUG03 8月23日至8月29日 - 優惠碼：BOCAUG04 8月30日至9月5日 - 優惠碼：BOCAUG05 安信WeWa及EarnMORE信用卡 輸入指定優惠碼

專享額外$20優惠2次 8月1日至8月31日 - 優惠碼：PCLAUG40 World Mastercard®

或World Elite Mastercard 輸入指定優惠碼

專享額外$30優惠2次 8月1日至8月31日 - 優惠碼：MCAUG60

更多本地著數優惠：

靚媽精明眼｜萬寧一連兩周六免費派防曬禮包 遊走新界7地方共送4千份

日本旅遊｜Chiikawa東京主題拉麵店8月開幕 限定特色Menu及必買新周邊

奧運美食｜Pizza Hut推期間限定扭扭批及啪啪批 買套餐慳高達$466輸入優惠碼再減$70

超萌早餐｜美心全新米奇飛碟套餐$19起送貼紙 4間烘焙所分店設可愛打卡位

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】