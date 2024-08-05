東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態

【何伯/何太/新何太/東張西望】因亮相《東張西望》而成名的何伯及「新何太」近日恩愛不再，「新何太」曾於直播時稱有意離婚改嫁到美國，令何伯聽後心情激動流淚。

日前（7月4日）驚傳何伯因中風而緊急送醫，「何伯香港後援會」於Fb發文寫道：「何伯搶救成功，經治療後今早經已出院，由何太帶回家中。然而，康復的路十分漫長，我們希望社會各界給予空間予何伯和何伯的家人，不要打擾何伯休養。有進一步消息將會在此平台公佈」

東張西望何伯丨何伯夫婦自稱同為保守之人 何太抖音直播疑遭舉報被中斷

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東張西望何伯丨「新何太」直播當眾打罵何伯 早前曾稱丈夫微絲血管爆裂

外界擔憂何伯健康

不少網民對消息感懷疑，甚至有人稱昨早何伯跟何太才進行直播，認為何伯中風消息可信性很低，不過從直播片所見，何伯有點疲態。

另外，早前有網民影到何伯的右前臂有明顯瘀傷，腫脹得像網球一樣，暫未知他因何受傷，惟網民擔心年紀大難復原，傷勢令人憂心。

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