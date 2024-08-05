巴黎奧運丨奧運金牌選手咬金牌的歷史緣由 有選手咬崩門牙要急救

▲ 奧運金牌選手領獎後咬金牌有段歷史故事。（相片來源： 港協暨奧委會）

奧運金牌得主領過獎牌後，一定會咬一咬它，我們都見過這個畫面，但究竟這個動作是源自甚麼因由呢？我忽然好奇。

翻查資料，原來自1904年開始的奥運會，金牌得主才被頒發用真金製成的獎牌。但後來純金變得愈來愈珍貴，自1912年後，奧運會的金牌已混入其他物質如銀和鐵，而一直以來，最原始的方法去測試純金度便是用口咬--因純金的質地較軟，據說一口咬下去會留下齒印。但現時的金牌已跟純金差一大截，整個金牌只得1.34%（約六克）是金，其餘九成的成分是銀和鐵。現在奥運金牌不是金，相信已是公開的秘密，所以現在的金牌得主對着鏡頭咬金的動作，其實只是應傳媒要求，將以前的習俗繼續伸延而已，這個舉動現在已是象徵意義多過實際的驗金功能。

因此，現時大部分的奧運獎牌得主，都曉得在鏡頭面前作個咬牌狀便是。但也有特殊例子的：不知是否太興奮之故，有些獎牌得主應記者要求擺個咬牌甫士，竟然當真。例子：2010年德國選手David Moeller贏得冬季奧運會銀牌（銀比金堅硬得多），他應記者要求要咬牌，可能德國人一向做事認真，他沒有作狀就算，而是真的大大力噬起棚牙便一口咬落去，結果咬崩了門牙，下一站要趕往牙醫處急救，可謂樂極生悲。

說回今年巴黎奧運，獎牌由Chaumet設計，Louis Vuitton則包辦了獎牌托盤的設計，外部沿用了品牌經典的Damier帆布，內部則以啞光黑色皮革襯托，所以整體觀感由獎牌到獎牌托盤，很classy亦很French。近年，很多法國品牌為了迎合非本地市場，都失去了原有優雅的氣質和氣派，有些甚至搞到俗不可耐。喜見Chaumet和Louis Vuitton一回到法國，即顯出原本應有的風華。

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