  • 34°C
香港時間 : 202485日 (一) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聲夢傳奇2｜女團XiX有一成員被踢走　經理人郭偉亮：始終都係磨合唔到

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

女團XiX有一成員被踢走！

【莊殷玥/繆昀希/楊秉頤/良玳瑩/XiX/郭偉亮/葉佩雯】參加TVB節目《聲夢傳奇2》奪得第四名的繆昀希（Charlotte）、楊秉頤（Caitlin）、莊殷玥（Vici）、良玳瑩（前名：梁善知，Crystal）、鄧曉殷（Kiele）組成女團XiX，於去年9月出道，音樂人郭偉亮（Eric Kwok）及其太太葉佩雯分別擔任她們的經理人及形象總監。

可是，Eric Kwok於昨日（8月4日）舉行「XiX解體重組記者會」，公布Vici被踢走！

英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊

郭偉亮：始終都係磨合唔到

Erick Kwok在記招中公開Vici被踢出XiX的原因，他說：「好需要屋企人嘅understanding同埋配合啦，先至可以成事，無奈嘅就係Vici呢一家人呢，我同我太太都有用咗好多時間同好多心機去磨合，但係始終都係磨合唔到。」

他表示明白家長也很想參與、緊張自己的女兒，但過度的參與就成了干預，也令當中失去信任、尊重。

為XiX出心出力的他直言：「我哋做咗20幾年artist，突然轉做manager，我諗我哋都未試過受咁多氣。」

他續指：「軟嘅又試過硬嘅又試過，乜都試過但我真係令到我覺得呢個世界真係有啲人係冇辦法可以一齊相處，咁既然咁辛苦嘅，不如分開啦。」

點擊圖片放大
+6
+5

將招募新成員

Caitlin、Charlotte 、Crystal及Kiele對Vici「離團」感突然，而Vici的合約則交由TVB、唱片公司處理。

另外，Eric Kwok也表示會公開招攬1至2名新成員加入XiX！

點擊圖片放大
+11
+10

Vici於社交網吐心聲

現年17歲的莊殷玥（Vici）熱愛唱歌，曾在一年間在8個公開歌唱比賽、2個跳舞比賽中獲獎。她是陳潔靈、高晨維的學生，積極提升歌唱技巧！

Vici在被踢出XiX後，於社交網貼出以往XiX五人的背影照，並以英文撰文表示感謝Eric Kwok、葉佩雯等的指導。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
CEO媽媽︱支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

【聲夢傳奇2】劉芷君「跑出」推首支個人單曲　Aster勤練習：不想被稱為花瓶
19:02 2023/06/16
【聲夢傳奇2】劉芷君「跑出」推首支個人單曲　Aster勤練習：不想被稱為花瓶
【聲夢傳奇2】女團XiX跳唱韓文歌出色被TVB力捧　一文睇盡各成員資料【多圖】
14:27 2022/07/08
【聲夢傳奇2】女團XiX跳唱韓文歌出色被TVB力捧　一文睇盡各成員資料【多圖】
【聲夢傳奇2】XiX成員楊秉頤為粉絲落力獻唱　Caitlin自爆最愛《少林足球》
16:36 2023/05/12
【聲夢傳奇2】XiX成員楊秉頤為粉絲落力獻唱　Caitlin自爆最愛《少林足球》
【聲夢傳奇】XiX六變五正式出道　郭偉亮葉佩雯夫妻檔主理
17:10 2023/09/15
【聲夢傳奇】XiX六變五正式出道　郭偉亮葉佩雯夫妻檔主理
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　姊妹情深齊入樂壇未懼拆團
20:41 2023/10/04
【聲夢傳奇2】女團XiX出道大賣青春本錢　姊妹情深齊入樂壇未懼拆團
女團XiX恨出聖誕新歌Cosplay拍MV　曾比特Mike盼與家人出國過聖誕
17:42 2023/11/26
女團XiX恨出聖誕新歌Cosplay拍MV　曾比特Mike盼與家人出國過聖誕

你可能感興趣

【聲夢傳奇2】劉芷君「跑出」推首支個人單曲　Aster勤練習：不想被稱為花瓶
19:02 2023/06/16
【聲夢傳奇2】劉芷君「跑出」推首支個人單曲　Aster勤練習：不想被稱為花瓶
【聲夢傳奇2】女團XiX跳唱韓文歌出色被TVB力捧　一文睇盡各成員資料【多圖】
14:27 2022/07/08
【聲夢傳奇2】女團XiX跳唱韓文歌出色被TVB力捧　一文睇盡各成員資料【多圖】
【聲夢傳奇2】XiX成員楊秉頤為粉絲落力獻唱　Caitlin自爆最愛《少林足球》
16:36 2023/05/12
【聲夢傳奇2】XiX成員楊秉頤為粉絲落力獻唱　Caitlin自爆最愛《少林足球》
郭偉亮 XiX 繆昀希 楊秉頤 莊殷玥 梁善知 鄧曉殷 娛樂人物職業 歌手 組合

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽