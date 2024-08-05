聲夢傳奇2｜女團XiX有一成員被踢走　經理人郭偉亮：始終都係磨合唔到

▲ 女團XiX有一成員被踢走！

【莊殷玥/繆昀希/楊秉頤/良玳瑩/XiX/郭偉亮/葉佩雯】參加TVB節目《聲夢傳奇2》奪得第四名的繆昀希（Charlotte）、楊秉頤（Caitlin）、莊殷玥（Vici）、良玳瑩（前名：梁善知，Crystal）、鄧曉殷（Kiele）組成女團XiX，於去年9月出道，音樂人郭偉亮（Eric Kwok）及其太太葉佩雯分別擔任她們的經理人及形象總監。

可是，Eric Kwok於昨日（8月4日）舉行「XiX解體重組記者會」，公布Vici被踢走！

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郭偉亮：始終都係磨合唔到

Erick Kwok在記招中公開Vici被踢出XiX的原因，他說：「好需要屋企人嘅understanding同埋配合啦，先至可以成事，無奈嘅就係Vici呢一家人呢，我同我太太都有用咗好多時間同好多心機去磨合，但係始終都係磨合唔到。」

他表示明白家長也很想參與、緊張自己的女兒，但過度的參與就成了干預，也令當中失去信任、尊重。

為XiX出心出力的他直言：「我哋做咗20幾年artist，突然轉做manager，我諗我哋都未試過受咁多氣。」

他續指：「軟嘅又試過硬嘅又試過，乜都試過但我真係令到我覺得呢個世界真係有啲人係冇辦法可以一齊相處，咁既然咁辛苦嘅，不如分開啦。」

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將招募新成員

Caitlin、Charlotte 、Crystal及Kiele對Vici「離團」感突然，而Vici的合約則交由TVB、唱片公司處理。

另外，Eric Kwok也表示會公開招攬1至2名新成員加入XiX！

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Vici於社交網吐心聲

現年17歲的莊殷玥（Vici）熱愛唱歌，曾在一年間在8個公開歌唱比賽、2個跳舞比賽中獲獎。她是陳潔靈、高晨維的學生，積極提升歌唱技巧！

Vici在被踢出XiX後，於社交網貼出以往XiX五人的背影照，並以英文撰文表示感謝Eric Kwok、葉佩雯等的指導。

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