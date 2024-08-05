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巴黎奧運︱國家泳隊終止美10連霸4X100米混合泳接力奪金　潘展樂最後一棒上演逆轉勝

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撰文： 陳麗薇

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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國家泳隊終止美國10連霸，在4X100米混合泳接力奪冠。

【巴黎奧運/奧運/中國隊/奧運游泳/飛魚/潘展樂/世績／世界紀錄/混合泳/】巴黎奧運游泳項目今日完成了所有賽事，在男子4×100米混合泳接力決賽中，中國隊派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂出戰，最終以3分28.01秒的總成績逆轉奪金，打破美國隊自1984年以來在此項目的10連霸壟斷局面。

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國家隊在頭100米有100米背泳銀牌得主徐嘉余，跟美國隊惡鬥，第二棒交由中國蛙王覃海洋，繼續發揮出色表現，令國家隊在首200米時以逾1秒的時間反超前美國。

但去到第三棒孫佳俊在蝶泳難敵美國的選手，被美國反超前0.72秒。

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巴黎奧運︱潘展樂壓陣上演逆轉勝

在最後一棒中的最後100米，國家隊有由世界紀錄保持者兼新任中國飛魚的潘展樂壓陣，狂追領先的美國隊，最終上演逆轉勝，後來居上以3分27秒46首先觸池奪得金牌，總時間比次名的美國快0.55秒。

賽後4位隊員受訪，徐嘉余表示，特別有信心在今天創造好成績。覃海洋認為今天成績一般般，仍有進步空間。

潘展樂對隊友們的表現表示了感謝，同時說：

比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人，不會是我們。

巴黎奧運︱與美國澳洲選手打招呼被無視 中國飛魚潘展樂破世績奪金：所有人都拿下了

巴黎奧運︱打破美國隊10連霸

自1984年開始，美國隊在此項目獲得十連霸，當回答打破美國隊壟斷長達40年的感受時，覃海洋回應道：「我們就是為了打破美國這個壟斷，然後我們也做到了！」徐嘉余也說道：「我們相信下一屆依舊會是……」

在旁的潘展樂繼續發揮豪言本色，在旁邊小聲提醒隊友：

低調點，下屆再贏他們就行了！不用說出來。

潘展樂叫隊友低調點。(微博圖片)

巴黎奧運︱潘展樂:20歲的生日禮物

而比賽當天都是潘展樂的生日，他在微博發表感言:「20歲的生日禮物，我兌現一年前的諾言，用團隊金牌為自己慶生。 9天高強度的奧運之旅，終於下班了，2金1銀的成績單，挺滿意的！ 新的旅程已經開啟，目標已經默默設定，希望自己能為團隊做出更大的貢獻，中國游泳隊永遠是最棒的。」

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