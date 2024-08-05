巴黎奧運｜賽前手腕重傷打止痛針上陣　早田希娜奪銅後痛哭：這塊銅牌比金牌更有價值

【乒乓球／巴黎奧運／早田希娜／銅牌/痛哭/手腕受傷/止痛針/申裕斌／孫穎莎】日本乒乓球后早田希娜於日前（３日）賽事中以4：2擊敗韓國球手申裕斌摘銅，在關鍵決勝負一球後，她表現相當激動，坐地掩臉痛哭，教練和觀眾無不動容，皆因4強賽事前一天訓練時，她左腕受傷，只能注射止痛針上陣。其表現被傷患影響，終以0：4落敗中國的孫穎莎。在最後一戰她忍痛出賽，換來一面「比金牌更有價值的銅牌」，獲得全場觀眾歡呼喝彩。

最新影片：

賽前左腕嚴重受傷 打止痛針負傷出賽

日本乒乓球后早田希娜賽前由於左手傷勢嚴重，當天出賽前，早田希娜同樣先打止痛針，從直播畫面可見她左手仍是纏滿繃帶。最後她憑「刁時」連贏兩局，以局數4：2戰勝南韓球手申裕斌，摘下銅牌，亦是首面奧運獎牌。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不想辜負支持她的人 超越自我極限

勝出一刻她坐在地上喜極而泣，亦多次對觀眾席鞠躬道謝，場面讓人動容。她接受傳媒訪問時曾表示，覺得自己備戰３年卻在出賽前受傷，坦言「上天竟然會在這時（4強前）向我開玩笑」。但背負著大家的期望，她堅持忍痛出賽。對於自己能夠完成這次比賽已經是自己的極限，儘管她是以金牌為目標，但最後能夠完成賽事，她已經很感恩。

我認為在這狀態下拿到的這塊銅牌，比金牌更有價值。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

感恩各界支持 將不可能變成可能

她在季軍戰前曾想過棄賽，因她左手手腕痛極無法獨自入浴，甚至連拿起風筒吹頭亦無法做到。最後，她堅持出賽，因不想辜負一直以來無數人的支持和幫助。

她其後亦在其社交平台發文分享賽後感受，指非常感謝各界的支持和鼓勵，尤其是家人特地從日本飛來巴黎看她比賽，為她打氣。直到賽後，她仍無法想像自己仍能夠在當時的狀態和傷患下出賽，對此十分感恩。

▲ 早田希娜賽後發文感激大家支持。（IG截圖）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5