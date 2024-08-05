死侍與狼人｜全球票房衝34億港元　CASETiFY聯乘系列推搶眼金屬鏈帶

千呼萬喚，被譽為「Marvel Jesus」的《死侍與狼人》電影，相信今天兩位主角Hugh Jackman和Ryan Reynolds都飲得杯落，看看他倆和導演於7月開始進行史無前例的龐大宣傳活動，走訪過歐美和亞洲多過城市，甚至參與本地網台《小薯茄》的雪櫃冷笑話節目，一於大小通殺，無非都只是為電影票動催谷，為近年Marvel的電影低潮打一口強心針，結果首周開畫全球票房已經突破34億港元，看來死侍與狼人在未來日子將會繼續長有長做。

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而為了將電影熱度提升，周邊產品自然如雨後春筍出現，當中首推的哪會少了CASETiFY的出品，素來懂得找緊商機的CASETiFY照例推出不同型號的手機殼。

設計上，Deadpool 面罩手機殼讓粉絲可藉著為手機套上紅衣戰衣，化身成這位有「Merc with a Mouth」之稱，擅長製造幽默感的超級英雄；而 Comic Collage 漫畫風格手機殼則將死侍和狼人之間亦敵亦友的共同場景栩栩如生地呈現在設計上，身為Marvel迷的你，大概都不會抗拒這兩位漫畫人物的合作吧﹗

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