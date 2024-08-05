航空秘密｜老師搭飛機回港全身被蝨咬 空姐踢爆清潔工執拾客艙實況

▲ 資深空姐分享清潔工收拾客艙實況。

移民美國的教師好友回港，她投訴飛機客艙清潔度不足，座位地氈上有些餅乾碎。下機的時候，她發現四肢和頸部被蝨咬了多口，氣得想發電郵向航空公司問責。

大家可能沒看過清潔工人如何執拾客艙，簡單一個字已能概括：快！

航空公司講求經濟效益，所以飛機停留地面的時間非常有限，予清潔工人整理整架飛機的時間，可能少於半小時甚至只得20分鐘。短短時間，他們要完成哪些清潔工作呢？

包括：更換毛氈、枕頭、頭墊紙；整理座位背袋，取出垃圾，更換嘔吐袋和雜誌；把摺枱逐一打開清潔後重新收起；清潔廁所馬桶、洗手盆、地面，補充廁紙、抹手紙、洗手液和衞生用品，擦抹洗手間牆壁和鏡子；清潔地氈和座位，包括嘔在地上或座位上的嘔吐物，吸塵……

由於客艙座位眾多，空間狹小，吸塵機的吸管無法到達每一方寸，為了省時便捷，許多清潔工人改以掃帚清潔目測明顯的垃圾。至於小如花生甚至被壓破的餅乾碎等，坦白說，許多時不了了之。

乘客登機前，空姐要上機準備各項起飛前的工作，這時候，我們會留意客艙、洗手間和廚房的衞生情況，如發現需要改善，便會馬上通知地勤人員，聯絡清潔員工上機執漏。

亞洲地區還好，歐美地區的清潔員工許多時不情不願，三催四請下才施施然來到，有拿着掃帚，也有兩手空空而來。

有一次，我發現經濟艙兩排座位的地上有不少薯片和果仁碎，於是請清潔員工登機處理。那位男員工望着那些碎片垃圾，瞪眼反問：「就只是這些？」言下之意是我小題大做。

登機後，大家如發現座位或洗手間不潔，請即通知空姐處理。

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