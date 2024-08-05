港鐵工程｜10月26日東涌綫深夜進行路軌工程　來往東涌及欣澳列車11時許終止

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港鐵公司今日（5日）宣布，為配合今年10月26日深夜在欣澳與東涌站之間進行的大型路軌改道工程，往來東涌與欣澳站的列車服務，將於當晚提前於晚上約11時許終止。

當晚的相關安排如下：

由東涌站往香港站的最後一班列車將於約11時1分開出

由香港站往東涌站的最後一班列車將於約11時7分開出，列車於11時35分抵達東涌站後，介乎欣澳與東涌站的列車服務就會停止

港鐵將安排免費接駁巴士往返兩個車站

至於東涌綫其他路段的列車服務會維持正常，直至正常收車時間為止

港鐵公司指，工程團隊會盡力確保安裝工作順利進行，讓東涌綫於翌日（27日） 恢復正常服務，頭班車如期開出。

東涌綫延綫項目下的東涌東段工程，包括在現有欣澳與東涌站之間加建一個新東涌東站，並需要將原有東涌綫正綫路軌改道，建造1.2公里新路軌接駁新車 站。落成後的東涌東站將服務未來東涌東新市鎮擴展區的新增人口。

為讓工程團隊進行關鍵的道岔安裝工序，列車服務將稍爲調整，騰出足夠時間進行工程。由於有關工序繁複而且不能分拆，團隊經過反覆審視及規劃後，確 認有需要略為延長非行車時間，令有關安裝工序能夠安全及嚴謹地進行及完成。

至於另外三次關鍵的道岔安裝工序，將計劃於未來3年內進行，港鐵會視乎改道工程進度，作出調整及確認，並會適時公布詳情。

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