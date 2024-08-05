  • 32°C
香港時間 : 202485日 (一) 11:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵工程｜10月26日東涌綫深夜進行路軌工程　來往東涌及欣澳列車11時許終止

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

港鐵公司今日（5日）宣布，為配合今年10月26日深夜在欣澳與東涌站之間進行的大型路軌改道工程，往來東涌與欣澳站的列車服務，將於當晚提前於晚上約11時許終止。

當晚的相關安排如下：

  • 由東涌站往香港站的最後一班列車將於約11時1分開出
  • 由香港站往東涌站的最後一班列車將於約11時7分開出，列車於11時35分抵達東涌站後，介乎欣澳與東涌站的列車服務就會停止
  • 港鐵將安排免費接駁巴士往返兩個車站
  • 至於東涌綫其他路段的列車服務會維持正常，直至正常收車時間為止

港鐵公司指，工程團隊會盡力確保安裝工作順利進行，讓東涌綫於翌日（27日） 恢復正常服務，頭班車如期開出。

東涌綫延綫項目下的東涌東段工程，包括在現有欣澳與東涌站之間加建一個新東涌東站，並需要將原有東涌綫正綫路軌改道，建造1.2公里新路軌接駁新車 站。落成後的東涌東站將服務未來東涌東新市鎮擴展區的新增人口。

為讓工程團隊進行關鍵的道岔安裝工序，列車服務將稍爲調整，騰出足夠時間進行工程。由於有關工序繁複而且不能分拆，團隊經過反覆審視及規劃後，確 認有需要略為延長非行車時間，令有關安裝工序能夠安全及嚴謹地進行及完成。

至於另外三次關鍵的道岔安裝工序，將計劃於未來3年內進行，港鐵會視乎改道工程進度，作出調整及確認，並會適時公布詳情。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

被「鄧謝配」真情流露觸動　曾俊華：比起獎牌更加令人喜愛
17:32 2024/08/04
被「鄧謝配」真情流露觸動　曾俊華：比起獎牌更加令人喜愛
有人墮崖｜外籍漢北果洲「大炮石」上墮崖　頭傷骨折送院搶救
17:42 2024/08/04
有人墮崖｜外籍漢北果洲「大炮石」上墮崖　頭傷骨折送院搶救
江旻憓退役｜回港翌日重返劍會與小朋友分享喜悅　訪中大醫院感謝團隊照顧
21:54 2024/08/04
江旻憓退役｜回港翌日重返劍會與小朋友分享喜悅　訪中大醫院感謝團隊照顧
高官齊「落區」響應全民運動日　李家超：每日運動半個鐘就會健康快樂
22:53 2024/08/04
高官齊「落區」響應全民運動日　李家超：每日運動半個鐘就會健康快樂
遇溺不治｜內地12歲男童澳門酒店泳池遇溺　搶救不治
今日 09:18
遇溺不治｜內地12歲男童澳門酒店泳池遇溺　搶救不治

你可能感興趣

被「鄧謝配」真情流露觸動　曾俊華：比起獎牌更加令人喜愛
17:32 2024/08/04
被「鄧謝配」真情流露觸動　曾俊華：比起獎牌更加令人喜愛
有人墮崖｜外籍漢北果洲「大炮石」上墮崖　頭傷骨折送院搶救
17:42 2024/08/04
有人墮崖｜外籍漢北果洲「大炮石」上墮崖　頭傷骨折送院搶救
江旻憓退役｜回港翌日重返劍會與小朋友分享喜悅　訪中大醫院感謝團隊照顧
21:54 2024/08/04
江旻憓退役｜回港翌日重返劍會與小朋友分享喜悅　訪中大醫院感謝團隊照顧
基建 交通 港鐵 服務 東涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望
巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望
急症室最長等候時間（08月05日 時間04:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間04:05）
CEO媽媽｜支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人
CEO媽媽｜支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】