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古淖文演唱會三度感觸落淚　感謝肥媽教懂把握機會：有信心冇難事！

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 21 分鐘前

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《古淖文 I’m Home 演唱會》

古淖文由《星光大道》歌唱比賽走到《中年好聲音 2》奪得冠軍，日前再在威尼斯人劇場舉辦了首個個人演唱會《古淖文 I’m Home演唱會》。

回想十多年歌星夢上高低起跌，到今日衣錦還鄉在澳門開兩場演唱會，古淖文在唱到《完全因你》時不但感觸流淚，尾場encore及謝幕時亦哭成淚人。

除古淖文父母和一向疼錫他的肥媽撐場外，還有「拉姑」狄波拉、陳淑芬、黑妹及一班《中年好聲音2》兄弟姊妹也專程到澳門支持。

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「拉姑」狄波拉與陳淑芬。

帶出澳門多元性

古淖文在兩個半小時演唱會先後以英文、葡文、粵語及普通話獻唱多首經典人氣歌外，不能少還有他多年前推出的歌曲，並請來中國籍澳門朋友Tik.Man及葡籍與非籍混血兒朋友Black Joe合唱，以帶出澳門多元及今次「家」的演唱會主題。

古淖文說：「今晚對我講意義非常重大， 除咗係人生第一個演唱會，仲係喺自己出生地方到做，好開心！Home代表屋企外，舞台亦係我屋企，每次返到舞台我都會好溫暖、自在安心嘅感覺，自己都唱咗十幾年歌，今晚會有啲私心唱啲自己嘅歌曲，有我首支派台《古著》亦有我有份作曲的《United》，想講係無論你邊個地方嚟、邊個種族，大家都係同一屋簷下，澳門就係一個共融地方。」

騷肌派福利

演唱會環節不能少，自然還有《中年好聲音2》部份，大屏幕重播了古淖文當日冠軍片段後，他便先後唱出了節目上一些參選歌，包括《盼望的緣份》、《笑忘書》、《征服》等，頭場請來《中年好聲音》冠軍周吉佩作嘉賓，與古淖文合唱了《你不知道的事》，尾場則有《中年好聲音2》 古淖文好友譚輝智，二人合唱了林子祥的《這一個夜》。

為答謝fans，今次演唱會內容古淖文費盡心思外，愛美的他亦務求以最佳狀態示人，所以連月控制飲食，努力運動操肌練氣，當中一套deep V黑西裝便令胸肌若隱若現，勁歌熱舞一part白色緊身小背心則完美展露了他粗壯的手臂，令全場high爆。

一班專程去澳門撐場的《中年好聲音》兄弟姊妹，頭場包括：吳大強、李佳、劉威煌、顏米糕、羅啟豪等、尾場出席包括：黃劍文、陳俞霏、王學霖、陳燕娜、王玥、陳蒨葶、甘永傑等，齊齊起身跟住跳，氣氛熱熾。

《古淖文 I’m Home 演唱會》

感謝父母及肥媽

能夠圓夢舉行個唱，古淖文席間亦逐一感謝，感謝一眾fans支持、感謝一直包容他的父母，更重要是感謝自己，以及兩個重量級人物，古淖文說：「一個澳門出世、澳門大，堅持唱歌咁耐，到今時今日有兩場演唱係非常之困難嘅事，我好感恩再次去接到呢個機會，記得有位前輩同我講，人生有好多機會，只要你把握到呢個機會，一個機會你就會成功，呢句說話係阿媽Maria Cordero教我，而更重要係大家要學識愛自己，以自己為先、去認識自己、聽自己內心，好感恩我繼續努力讓自己進步，當中係有人會快、有人會慢，但就好似我天上偶像梅姐（梅艷芳）所講『只要有信心，冇難事！』共勉之。」

隨即古淖文唱出張國榮的《我》，但唱畢謝幕時，古淖文淚水再次忍不住，久久不能平復，台下不停傳來加油、打氣聲。最後，古淖文再次深深躹躬，感謝所有家人、朋友及fans愛戴。

古淖文與肥媽。

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古淖文 肥媽 演唱會 歌手 中年好聲音

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