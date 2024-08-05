文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念

▲ 大家永遠懷念你文頌男！

前J2台主持文頌男（Koba）在去年透露患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，雖然積極接受治療，無奈病情反覆，最終不敵病魔離世，終年29歲。

文頌男的家人早前透露會低調處理文頌男的身後事，因此沒有公布喪禮舉行的日子，而且，他們亦表示不會為文頌男安排任何公開的追思會或喪禮，懇請大家尊重其家人和親友的隱私。

文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位 生前最大願望有能力給家用媽媽

文頌男胞姊致送心形花牌

昨日（8月4日）文頌男的胞姊Hilary在社交網分享有關文頌男身後事的細節，她於IG限時動態上載在靈堂拍攝的照片，Hilary致送的心形花牌寫上「永遠懷念」四字，表達對弟弟的哀悼之情。

之後，她再上載拖着文頌男的手黑白照，寫上「家姐愛你」。

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身世坎坷

在文頌男成長路上歷盡坎坷，父親自他12歲時便因外遇離家出走，並留下龐大債務，他與家姐及母親相依唯命。

文媽媽打數份工獨力養大一對子女，終於捱到Koba取得藝術管理及藝術教育雙學士資格。文頌男畢業後加入夢想中演藝行業，無奈闖出一點名氣，卻遇上病魔來襲。

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