  • 32°C
香港時間 : 202485日 (一) 11:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

文頌男離世｜前J2主持文頌男舉行喪禮　胞姊以心形花牌致哀：永遠懷念

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大家永遠懷念你文頌男！

前J2台主持文頌男（Koba）在去年透露患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，雖然積極接受治療，無奈病情反覆，最終不敵病魔離世，終年29歲。

文頌男的家人早前透露會低調處理文頌男的身後事，因此沒有公布喪禮舉行的日子，而且，他們亦表示不會為文頌男安排任何公開的追思會或喪禮，懇請大家尊重其家人和親友的隱私。

文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽

文頌男胞姊致送心形花牌

昨日（8月4日）文頌男的胞姊Hilary在社交網分享有關文頌男身後事的細節，她於IG限時動態上載在靈堂拍攝的照片，Hilary致送的心形花牌寫上「永遠懷念」四字，表達對弟弟的哀悼之情。

之後，她再上載拖着文頌男的手黑白照，寫上「家姐愛你」。

點擊圖片放大
+9
+8

身世坎坷

在文頌男成長路上歷盡坎坷，父親自他12歲時便因外遇離家出走，並留下龐大債務，他與家姐及母親相依唯命。

文媽媽打數份工獨力養大一對子女，終於捱到Koba取得藝術管理及藝術教育雙學士資格。文頌男畢業後加入夢想中演藝行業，無奈闖出一點名氣，卻遇上病魔來襲。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
CEO媽媽︱支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人
16:21 2024/07/05
抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人
文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
22:23 2024/07/13
文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
文頌男離世｜文頌男不敵罕見癌離世　團隊：尊重遺願後事從簡
22:47 2024/07/13
文頌男離世｜文頌男不敵罕見癌離世　團隊：尊重遺願後事從簡
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽
23:15 2024/07/13
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽
文頌男離世丨父拋妻棄子Koba由媽媽獨力撫養　文頌男5月生日無奈稱：仲有下年…希望
23:42 2024/07/13
文頌男離世丨父拋妻棄子Koba由媽媽獨力撫養　文頌男5月生日無奈稱：仲有下年…希望
文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽
23:52 2024/07/13
文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽

你可能感興趣

抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人
16:21 2024/07/05
抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人
文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
22:23 2024/07/13
文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
文頌男離世｜文頌男不敵罕見癌離世　團隊：尊重遺願後事從簡
22:47 2024/07/13
文頌男離世｜文頌男不敵罕見癌離世　團隊：尊重遺願後事從簡
文頌男 娛樂人物職業 家庭關係 癌症 娛樂行業

最高瀏覽

巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望
巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望
急症室最長等候時間（08月05日 時間04:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間04:05）
CEO媽媽｜支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人
CEO媽媽｜支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】