遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會

▲ 52歲港男泰國布吉被浪捲走不治，15歲兒子表示曾想救爸爸，但風浪太大沒機會。

【泰國／芭東海灘／布吉／溺斃】遊泰注意！泰國兩大熱門泳灘於一日內發生2宗溺斃案，其中芭東海灘的溺斃死者，據了解，為52歲的香港男子，事發時，他15歲兒子更全程目睹情況，一度欲施援，惟因風浪太大，最終無從入手。

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根據泰國傳媒報道，死者是來自香港的52歲男子Che Ka Fai（Andy），事發於上周三（7月31日）約11時，他與其15歲兒子在布吉島芭東海灘（Patong Beach）游水。期間離岸50米時Andy遇溺，當他被救生員救起時，已昏迷不醒，送院後最終在12時40分證實不治。

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據了解，當地中國領事館已知悉事件。事後其兒子曾向當地警方透露，他目睹父親遇溺時，亦曾想施以援手，惟當時海上風浪太大，令自己根本無法靠近父親。他因此只能無助地舉起手吶喊求救，惟始終無法挽回父親的生命。

另外，同日下午2時30分，卡倫海灘亦發生另一宗溺斃案。58歲的哈薩克男子EBREHNN YEVGENIY和家人一行5人來泰國旅遊，不幸遇溺，最終身亡。

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據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

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