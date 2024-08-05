  • 34°C
香港時間 : 202485日 (一) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊泰注意丨52歲港男泰國布吉被浪捲走不治　15歲兒：我想救爸爸風浪太大沒機會

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

52歲港男泰國布吉被浪捲走不治，15歲兒子表示曾想救爸爸，但風浪太大沒機會。

【泰國／芭東海灘／布吉／溺斃】遊泰注意！泰國兩大熱門泳灘於一日內發生2宗溺斃案，其中芭東海灘的溺斃死者，據了解，為52歲的香港男子，事發時，他15歲兒子更全程目睹情況，一度欲施援，惟因風浪太大，最終無從入手。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

根據泰國傳媒報道，死者是來自香港的52歲男子Che Ka Fai（Andy），事發於上周三（7月31日）約11時，他與其15歲兒子在布吉島芭東海灘（Patong Beach）游水。期間離岸50米時Andy遇溺，當他被救生員救起時，已昏迷不醒，送院後最終在12時40分證實不治。

點擊圖片放大
+3
+2

同場加映: 遊泰注意｜泰國布吉多個海灘湧現劇毒「僧帽水母」　專家警告：被螫傷可致死

據了解，當地中國領事館已知悉事件。事後其兒子曾向當地警方透露，他目睹父親遇溺時，亦曾想施以援手，惟當時海上風浪太大，令自己根本無法靠近父親。他因此只能無助地舉起手吶喊求救，惟始終無法挽回父親的生命。

另外，同日下午2時30分，卡倫海灘亦發生另一宗溺斃案。58歲的哈薩克男子EBREHNN YEVGENIY和家人一行5人來泰國旅遊，不幸遇溺，最終身亡。

同場加映: 6步遇溺急救方法

據本港仁安醫院資料顯示，遇溺時呼吸道受阻可致呼吸困難，甚至停止。當身體組織缺氧時，腦部及心臟也會相繼受影響，最後引致呼吸及心臟停止，如不及時急救，腦細胞將遭受無法治癒的損壞，嚴重可導致死亡。以下為對遇溺者的急救方法：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
12:06 2024/06/10
按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
13:50 2024/06/20
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
18:40 2024/07/16
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光

你可能感興趣

按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
12:06 2024/06/10
按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
13:50 2024/06/20
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
18:40 2024/07/16
遊泰失縱︱內地女遊泰慘遭肢解　34歲男疑犯赴香港前落網　疑犯身份及初步行兇動機曝光
健康問題 救生員 中國領事館 海灘 泰國 布吉

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽