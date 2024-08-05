奧運時間表｜杜凱琹朱成竹乒乓球女子團體撼瑞典　貝俊龍繼續出戰帆船賽

▲ 8月6日凌晨杜凱琹率朱成竹及李皓晴，於乒乓球女子團體16強賽對陣瑞典。(新華社照片)

【奧運時間表／巴黎奧運／國家隊／張家朗／江旻憓】

巴黎奧運踏入第10個比賽日（8月5日），港隊焦點賽事有參與男子ILCA 7級帆船第9至10輪比賽的貝俊龍；杜凱琹、朱成竹、李皓晴於乒乓球女子團體16強賽對陣瑞典。國家隊方面，羽毛球代表何冰嬌將與「世一」韓國的安洗瑩在女單決賽爭金；跳水隊全紅嬋將出戰10米高台跳水預賽，力爭衛冕。

港隊今日有4人出戰（以下為香港時間）

20:45 男子帆船激光級比賽第9至10輪 貝俊龍 8月6日02:00 乒乓球女子團體16強賽事 杜凱琹/朱成竹/李皓晴

▲ 中國香港選手貝俊龍（右）早前於杭州亞運會比賽的圖片（新華社圖片）

焦點賽事

16:55 羽毛球女單決賽 國家隊何冰嬌對韓國隊安洗瑩 17:45 男子雙槓決賽 國家隊：鄒敬園、張博恆 18:38 女子平衡木決賽 國家隊：周雅琴 19:33 男子單槓決賽 國家隊：張博恆、蘇煒德 20:23 女子自由體操決賽 國家隊：歐鈺珊 21:00 女子團體16強賽 國家隊：陳夢/孫穎莎/王曼昱 8月6日01:46 - 01:54 - 01:59 場地單車女子團體爭先賽決賽 - 女子團體爭先賽銅牌賽 - 女子團體爭先賽金牌賽 國家隊：鮑珊菊、郭裕芳、苑麗穎 8月6日02:30 女子鐵餅決賽 國家隊：馮彬

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