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奧運時間表｜杜凱琹朱成竹乒乓球女子團體撼瑞典　貝俊龍繼續出戰帆船賽

社會

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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8月6日凌晨杜凱琹率朱成竹及李皓晴，於乒乓球女子團體16強賽對陣瑞典。(新華社照片)

【奧運時間表／巴黎奧運／國家隊／張家朗／江旻憓】

巴黎奧運踏入第10個比賽日（8月5日），港隊焦點賽事有參與男子ILCA 7級帆船第9至10輪比賽的貝俊龍；杜凱琹、朱成竹、李皓晴於乒乓球女子團體16強賽對陣瑞典。國家隊方面，羽毛球代表何冰嬌將與「世一」韓國的安洗瑩在女單決賽爭金；跳水隊全紅嬋將出戰10米高台跳水預賽，力爭衛冕。

港隊今日有4人出戰（以下為香港時間）

20:45男子帆船激光級比賽第9至10輪貝俊龍
8月6日02:00乒乓球女子團體16強賽事杜凱琹/朱成竹/李皓晴

中國香港選手貝俊龍（右）早前於杭州亞運會比賽的圖片（新華社圖片）

焦點賽事

16:55羽毛球女單決賽國家隊何冰嬌對韓國隊安洗瑩
17:45男子雙槓決賽國家隊：鄒敬園、張博恆
18:38女子平衡木決賽國家隊：周雅琴
19:33男子單槓決賽國家隊：張博恆、蘇煒德
20:23女子自由體操決賽國家隊：歐鈺珊
21:00　女子團體16強賽國家隊：陳夢/孫穎莎/王曼昱

8月6日01:46

- 01:54

- 01:59

場地單車女子團體爭先賽決賽

- 女子團體爭先賽銅牌賽

- 女子團體爭先賽金牌賽

國家隊：鮑珊菊、郭裕芳、苑麗穎
8月6日02:30女子鐵餅決賽國家隊：馮彬

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