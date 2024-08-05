奧運時間表｜杜凱琹朱成竹乒乓球女子團體撼瑞典 貝俊龍繼續出戰帆船賽
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發布時間： 28 分鐘前
最後更新： 10 分鐘前
【奧運時間表／巴黎奧運／國家隊／張家朗／江旻憓】
巴黎奧運踏入第10個比賽日（8月5日），港隊焦點賽事有參與男子ILCA 7級帆船第9至10輪比賽的貝俊龍；杜凱琹、朱成竹、李皓晴於乒乓球女子團體16強賽對陣瑞典。國家隊方面，羽毛球代表何冰嬌將與「世一」韓國的安洗瑩在女單決賽爭金；跳水隊全紅嬋將出戰10米高台跳水預賽，力爭衛冕。
港隊今日有4人出戰（以下為香港時間）
|20:45
|男子帆船激光級比賽第9至10輪
|貝俊龍
|8月6日02:00
|乒乓球女子團體16強賽事
|杜凱琹/朱成竹/李皓晴
焦點賽事
|16:55
|羽毛球女單決賽
|國家隊何冰嬌對韓國隊安洗瑩
|17:45
|男子雙槓決賽
|國家隊：鄒敬園、張博恆
|18:38
|女子平衡木決賽
|國家隊：周雅琴
|19:33
|男子單槓決賽
|國家隊：張博恆、蘇煒德
|20:23
|女子自由體操決賽
|國家隊：歐鈺珊
|21:00
|女子團體16強賽
|國家隊：陳夢/孫穎莎/王曼昱
8月6日01:46
- 01:54
- 01:59
場地單車女子團體爭先賽決賽
- 女子團體爭先賽銅牌賽
- 女子團體爭先賽金牌賽
|國家隊：鮑珊菊、郭裕芳、苑麗穎
|8月6日02:30
|女子鐵餅決賽
|國家隊：馮彬
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