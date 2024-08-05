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東張西望何伯丨全城追看何伯何太長達兩個月 背後原因：潛意識都是偷窺狂

家事百科

發布時間： 25 分鐘前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《東張西望》何伯何太事件被關注長達兩個月。

何伯與何太的事件已擾攘了超過兩個月，終於有接近尾聲的迹象，謝天謝地。

足足有超過兩個月時間，網民天天追看何氏夫婦的動態，對何太的出位言論和大膽作風，無不咬牙切齒。然如此討厭，為何又會追看？這是隱藏了頗為有趣的心理學課題呢！

首先，我們潛意識都是偷窺狂。盡管沒有人會承認自己諸事八卦，但又會不期然將耳朵貼牆偷聽隔籬屋夫妻吵架的內容，又或躲在窗簾後偷看對面大廈半裸美女的動態，我們都愛偷看人家絕密的私生活。

難得網上生態的進化，愈來愈多網主會主動公開他們的日常私生活，大方讓陌生網民觀看他們的私密生活細節，這類短片都大受歡迎呢，不難解釋為何有人會喜歡天天看何太「唼唼」聲不停大吃呀！

另一難以解釋的現象是，愈核突的東西愈多人會喜歡看。就以挖耳垢為例，這類影片在網上隨時有數百萬點擊。其實，活生生看老人阿伯與胖中女太太接吻調情，實在難以入目，近日更進展至發放老人幫胖太太搓肚腩的實況，委實是極度重口味啊！

其實網民渴望看見的，並非何氏夫婦的恩愛表現，而是愛看何太惡狠狠地瞪着何伯大罵的情況，又或迫他當管家做家務的苦況，正好滿足了見證他折墮的心態：「抵你啦，邊個叫你好色，狠心離棄五個子女？」

這事情讓我們刺心入肺，是因為我們都有強烈的代入感，潛意識害怕會有個三觀不正的女人入侵家庭，騙取家中長者的感情和金錢呢！

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撰文 : 鄧藹霖

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