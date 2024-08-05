巴黎奧運｜陳夢擊敗孫穎莎衛冕　外媒質疑為何大眾「支持孫穎莎不撐陳夢」賽後陳夢這樣回應

▲ 陳夢擊敗孫穎莎衛冕，外媒質疑為何大眾「支持孫穎莎不撐陳夢」，賽後陳夢這樣回應。

【巴黎奧運／奧運會／乒乓球女單／陳夢／孫穎莎／衛冕金牌/支持孫穎莎/支持陳夢】巴黎奧運乒乓球女單決賽，陳夢以4：2擊敗另一位中國隊球手孫穎莎，奪得金牌，成為繼鄧亞萍及張怡寧後，第三位衛冕奧運女單金牌的球手。外媒質疑為何大眾「支持孫穎莎不撐陳夢，陳夢在賽後採訪中以高情商回應，獲網民大讚大方得體。

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賽場上觀眾反應對比强烈

繼上届東京奧運後，陳夢與孫穎莎再次在巴黎奧運乒乓球女單決賽中相遇。決賽場上，不少球迷為孫穎莎助威，不過應援聲明顯高於陳夢，甚至在陳夢得分時還出現噓聲，無疑給賽場上的球手帶來不小心理壓力。不僅如此，在賽後網絡上亦出現不少批評陳夢的聲音。

如此強烈的對比，令現場法新社記者Arnaud Richard對此提出疑問：「為什麼大家這麼支持孫穎莎，而不是支持陳夢呢？」他也稱，自己更想支持陳夢，因為他覺得大家對陳夢有些不公平。

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陳夢賽後高情商回應

令人欣慰的是，比賽結束後，陳夢與孫穎莎互相擁抱致意。而今年30歲的陳夢，也是中國乒乓球歷史上奪得女單金牌年齡最大的運動員。在賽後採訪中，她眼眶發紅激動地說，今日的比賽「沒有失敗者」，都捍衛了中國乒乓球的榮耀，這對於二人都有著不同的意義，從比賽開局到最後一分，兩個人都拼盡全力，「所以今天的比賽最後掌聲要送給我們兩個人」。

賽前其實我自己也知道，今天的比賽是非常困難的，在過去3年跟莎莎的交手記錄當中，其實沒有什麽太多的勝績。在我記憶裡，這3年中自己也就贏了2次。所以今天這場比賽自己也是抱著衝擊者的心態去和莎莎比賽。

當被問到兩届奧運會對於她來説，心情有什麽不同時，陳夢回答，今屆巴黎奧運對於她自己來説面對著更多的困難和挑戰，因此獲得今屆單打金牌更加珍貴。

努力了四年，拼搏了四年，誰也沒有比誰付出得少，尤其是對於我現在自己的年齡來説，我會更加去珍惜現在這個奧運會的舞台，因為不知道以後我還有沒有機會有這種舞台。

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内媒評論：別讓飯圈文化侵蝕中國體育

兩位中國選手在國際賽場上的較量，卻引發如「明星粉圈」一般的爭議，令不少內媒呼籲「別讓飯圈文化侵蝕中國體育」。人民網評論，「最好的應援是喝彩而不是拉踩」，比賽中看台上部分觀眾的表現，厚此薄彼令人詫異，而網上亦出現批評陳夢的聲音，這些現象都是「粉圈惡習」對體育運動和體育精神的侵害。

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