  • 34°C
香港時間 : 202485日 (一) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨中國蝶后兩屆奧運連奪10獎　張雨霏成國家隊「獎牌王」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張雨霏成國家隊「獎牌王」

【巴黎奧運/張雨霏/奧運會/蝶泳】現年26歲的「仙氣蝶后」張雨霏於今日 （8月5日）凌晨在巴黎奧運會出戰女子50米自由泳決賽，最終張雨霏以24秒20的成績取得銅牌，日前她跟隊友奪下4×100米混合泳接力銅牌，這位「蝶后」共奪下6面獎牌。

巴黎奧運丨超越師姐吳敏霞

連同上屆的東京奧運，張雨霏於兩屆奧運連奪10面獎牌，成為中國隊奧運史上奪獎最多的運動員，成績超越跳水名將吳敏霞。

賽後張雨霏接受媒體採訪，她表示感謝參賽期間網友的關心：「200米蝶泳那天是最難受的，現在身體已經好轉了。」

巴黎奧運丨張雨霏反問為何不質疑菲比斯用禁藥　傳霍啟山力追蝶后被教練阻止

點擊圖片放大
+6
+5

巴黎奧運｜「蝶后」張雨霏100蝶摘銅灑淚　網民質疑受一天7次藥檢影響累事

巴黎奧運丨傳霍啟山力追

兩年前張雨霏在東奧游泳賽事贏得2金2銀佳績，當中200米蝶泳及4x200米自由泳接力均刷新世界紀錄，性格甜美可人，蝶泳是她的專項，因而獲封「仙氣蝶后」美譽。

近日有指張雨霏獲富二代霍啟山力追，對此內地媒體引述張雨霏回應：「現階段更注重自己的事業和夢想，而不是嫁入豪門」。

點擊圖片放大
+11
+10

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
CEO媽媽︱支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨張雨霏反問為何不質疑菲比斯用禁藥　傳霍啟山力追蝶后被教練阻止
20:51 2024/08/02
巴黎奧運丨張雨霏反問為何不質疑菲比斯用禁藥　傳霍啟山力追蝶后被教練阻止
巴黎奧運丨港乒一哥與內地妻組幸福家庭　黃鎮廷用6個字撃退戀愛危機
13:42 2024/08/02
巴黎奧運丨港乒一哥與內地妻組幸福家庭　黃鎮廷用6個字撃退戀愛危機
巴黎奧運｜何瑋桁獲劍神一舉動「照顧」盡顯兄弟情 　Cedric首戰奧運搏盡赢網民支持
18:02 2024/08/02
巴黎奧運｜何瑋桁獲劍神一舉動「照顧」盡顯兄弟情 　Cedric首戰奧運搏盡赢網民支持
巴黎奧運丨IKEA抽水改公仔名叫「何鯊蓓」　引出本尊何詩蓓幽默回應
16:39 2024/08/02
巴黎奧運丨IKEA抽水改公仔名叫「何鯊蓓」　引出本尊何詩蓓幽默回應
巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望
12:20 2024/08/04
巴黎奧運丨何詩蓓得知王敏超對奪銅表「遺憾」　教練指泳總會長言論：令人失望

你可能感興趣

巴黎奧運丨張雨霏反問為何不質疑菲比斯用禁藥　傳霍啟山力追蝶后被教練阻止
20:51 2024/08/02
巴黎奧運丨張雨霏反問為何不質疑菲比斯用禁藥　傳霍啟山力追蝶后被教練阻止
巴黎奧運丨港乒一哥與內地妻組幸福家庭　黃鎮廷用6個字撃退戀愛危機
13:42 2024/08/02
巴黎奧運丨港乒一哥與內地妻組幸福家庭　黃鎮廷用6個字撃退戀愛危機
巴黎奧運｜何瑋桁獲劍神一舉動「照顧」盡顯兄弟情 　Cedric首戰奧運搏盡赢網民支持
18:02 2024/08/02
巴黎奧運｜何瑋桁獲劍神一舉動「照顧」盡顯兄弟情 　Cedric首戰奧運搏盡赢網民支持
娛樂人物職業 奧運會 運動員 中國隊 游泳 中國

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月05日 時間12:05）
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
轉型從商丨TVB小花離巢後生活富貴　經常周遊列國去米芝蓮餐廳歎美食【多圖】
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
東張西望何伯丨何伯驚傳中風入院搶救成功　跟「新何太」開直播面露疲態
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
旅遊旺季出遊要留神 感染新冠病毒非傷風感冒可比
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽
奧運時間表｜乒乓男單決賽樊振東戰莫雷加德　晚上8時30分開賽