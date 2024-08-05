巴黎奧運丨中國蝶后兩屆奧運連奪10獎　張雨霏成國家隊「獎牌王」

▲ 張雨霏成國家隊「獎牌王」

【巴黎奧運/張雨霏/奧運會/蝶泳】現年26歲的「仙氣蝶后」張雨霏於今日 （8月5日）凌晨在巴黎奧運會出戰女子50米自由泳決賽，最終張雨霏以24秒20的成績取得銅牌，日前她跟隊友奪下4×100米混合泳接力銅牌，這位「蝶后」共奪下6面獎牌。

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連同上屆的東京奧運，張雨霏於兩屆奧運連奪10面獎牌，成為中國隊奧運史上奪獎最多的運動員，成績超越跳水名將吳敏霞。

賽後張雨霏接受媒體採訪，她表示感謝參賽期間網友的關心：「200米蝶泳那天是最難受的，現在身體已經好轉了。」

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巴黎奧運丨傳霍啟山力追

兩年前張雨霏在東奧游泳賽事贏得2金2銀佳績，當中200米蝶泳及4x200米自由泳接力均刷新世界紀錄，性格甜美可人，蝶泳是她的專項，因而獲封「仙氣蝶后」美譽。

近日有指張雨霏獲富二代霍啟山力追，對此內地媒體引述張雨霏回應：「現階段更注重自己的事業和夢想，而不是嫁入豪門」。

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