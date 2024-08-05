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兒童情緒｜考試不理想關房門哭了一日一夜　9個自測抑鬱症徵狀

兒童健康

發布時間： 1 小時前

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抑鬱症會令患者與社會、人事關係出現障礙，即自測九大徵狀，關注自己及兒童精神健康！

朋友傳來消息，說日前我那篇《用呼吸降血壓》，獲精神健康急救課程的導師社工，在群組裏廣傳分享，非常多謝。其實，有一個日常簡易的放鬆方法，就是讓自己樣貌寬容一點。

老實說，誰都討厭那些永遠黑口黑面的人。在今日，大家生活真的很不容易，生命又如此脆弱，還得要人家看你面色，或者轉過來你要看人家面色，真是情何以堪。有一個寬容的面口，世界必然可愛許多。

黑口黑面的人，通常都是滿懷心事，容易患上抑鬱症。我得講清楚，抑鬱並不等於抑鬱症。抑鬱是情緒反應，很正常，每一個都會遇上，然而是短暫的，不會困擾很久。

有人情緒掉進抑鬱的圈套時會唱首歌、做一會帶氧運動，又或者吃一片巧克力、跟好朋友打一通電話八卦一下娛樂圈的消息等等，開懷大笑一陣，人就立即舒坦了，抑鬱情緒就煙消雲散了。大學時代，我曾因此而詩興大發寫了一首新詩投稿去，竟然給刊登出來了。抑鬱原來也算是浪漫，因為浪漫才能有詩潮。

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抑鬱不是病，是一種情緒的表現，例如考試成績未達預期理想，關上房門哭了一日一夜，發洩過後一切又回復平靜，曉得鼓勵自己打起精神再戰江湖。抑鬱症則是其徵狀令他與社會、人事關係出現障礙，達到在診斷上被認為去到失能狀態。為了更容易認識抑鬱症，以下有9大徵狀，如果中了5個，醫生建議要留神，關注精神健康，延醫診治。

一、快樂不起來，總是感到鬱悶、煩躁。

二、對甚麼事都不再像從前一樣好奇、感興趣。

三、體重下降（或增加）；食慾不振（或增加）。

四、失眠（或嗜睡）。一整夜輾轉反側，感到疲倦但就是睡不着。或者，整天都想睡覺。

五、精神運動性遲滯（或者激動）；即是思考、動作變得緩慢。

六、整個人的表現是疲倦，失去活力。體力大不如前，整天只想着躺床，或者無聊地坐着。

七、感到人生沒有意義，常常自責、難過，想法負面。

八、無法專注於工作，腦筋變鈍，凡事猶豫不決。

九、常有輕生想法。

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撰文 : 李韡玲

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