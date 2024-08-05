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黃雅瓊婚照｜黃雅瓊劉雨辰巴黎鐵塔下拍婚紗相　劉雨辰自爆婚禮舉辦日子

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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羽毛球恩愛情侶黃雅瓊劉雨辰在巴黎鐵塔下拍攝婚紗相，劉雨辰更自爆婚禮舉辦日子。

【黃雅瓊老公／黃雅瓊男友／奧運時間表／劉雨辰黃雅瓊／鄭思維／黃雅瓊／巴黎奧運／羽毛球混雙／國家隊】中國羽毛球混雙球員黃雅瓊贏得金牌後，在領獎後獲同是男友兼隊友劉雨辰即場求婚，令巴黎奧運增添浪漫，黃雅瓊更被網民形容收穫一金一鑽。喜上加喜的是，兩人順道在巴黎拍攝婚紗照，非常甜蜜。

劉雨辰是黃雅瓊的國家隊隊友，劉雨辰今年29歲，較黃雅瓊細一年，屬於「姐弟戀」，二人去年傳出戀愛的消息，直至今年4月才大方認愛。劉雨辰在今屆奧運中夥拍隊友歐烜屹出戰羽毛球男雙項目，惜分組賽止步。，不過在巴黎奧運上抱得美人歸，總算收穫更多。

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劉雨辰在巴黎奧運頒獎現場向黃雅瓊求婚，被形容是巴黎奧運最甜蜜的事。事隔兩日，社交網站再流傳兩人在巴黎拍攝的婚紗照，他們只是穿上休閑簡約服飾，黃雅瓊只是化上淡妝，頭上戴上白紗及手捧一朵花，二人在巴黎鐵塔前親吻，非常甜蜜。

內地傳媒報道，原來這不是二人正式的婚紗相，而是兩人作客抖音的《冠軍駕到》節目，除了分享奪冠的喜悅及比賽背後的精彩故事，更應節目的要求順道拍攝婚紗照。

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黃雅瓊婚照｜二人未即時退役

劉雨辰向黃雅瓊求婚成功後，他接受訪問時表示，兩人都不會立刻結束運動生涯，至少要打完明年的大灣區全運會後才會籌備婚禮。內地傳媒預測，考慮到劉雨辰與黃雅瓊的傷病情況和年紀，二人再打到洛杉磯奧運會的機率不大。

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