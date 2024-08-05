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巴黎奧運｜李思穎成香港首位女將完成單車公路賽　出身林大輝中學原攻三鐵一個原因轉項

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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李思穎成香港首位女將完成公路賽，出身林大輝中學，原攻三鐵一個原因轉項。

【巴黎奧運／奧運／李思穎／單車／女子單車公路賽／港隊／香港運動員／林大輝中學】巴黎奧運女子單車公路賽，港隊「小女車神」李思穎（Ceci），以第64名衝線，時間為4小時10分47秒，成為香港史上首位完成賽事的女車手，上一位完成奧運公路賽的港將，已經2012年倫敦奧運的黃金寶。

巴黎奧運｜2024巴黎奧運田徑賽程一覽　香港隊出賽/直播時間表/焦點賽事【不斷更新】

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巴黎奧運｜港隊首位完成奧運公路賽女車手

巴黎奧運女子單車公路賽全長158公里，包括1700米的爬坡路段。比賽有93名車手參加，只有78人完成賽事。現年23歲的李思穎首次參加奧運，她以總時間4小時10分47秒，第64名衝線，成為港隊歷來首位完成奧運公路賽的女車手。

李思穎賽後表示，賽道比想像中困難，並有較多斜路，曾擔心無法完成比賽，「踩完90公里後，我好努力堅持，但已跌落第2集團」，不過她未有放棄，「因為好難得有機會可以參賽，之前訓練了這麼多，不能浪費自己和隊友的努力」。

李思穎對於成績感到滿意，「今次數據是自己最好的，是一個新的階級」。她將在奧運閉幕日出戰主項場地單車女子全能賽，是繼2004年雅典奧運黃金寶後，首位兼項公路賽及場地賽的港隊運動員。李思穎指完成公路賽後，令自己更有信心，在場地賽有更好的發揮，會以前10名為目標。

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巴黎奧運｜童年玩三項鐵人

李思穎是港隊火速冒起單車超新星，在2021年全運會公路單車賽奪女子個人賽金牌，不僅成為香港第一人，亦刷新了港隊在此項目的最佳成績。李思穎曾接受《經濟日報》訪問表示，由小二開始參加三項鐵人，後來小五因參加香港單車總會的青苗培訓及明日之星計劃，發覺自己很喜歡踩單車的速度感，後來主攻玩單車，並輾轉加入香港青年隊。

她中四時轉校至林大輝中學，讀全職運動員課程，得到父母的支持。後來她入讀香港教育大學，修讀健康教育榮譽學士課程。她指自己好動的基因來自父親，由小學時帶她玩三項鐵人開始，演變成今日成為全職單車手，雙親都給予她極大的自由度去選擇自己的理想，無顧慮地去追夢。

【杭州亞運】小女車神李思穎亞運全能賽奪銀　出身體壇精英搖籃林大輝中學讀教大

李思穎父母支持女兒追夢。（經濟日報資料圖片）

巴黎奧運｜單車隊訓練刻苦

據聞香港單車隊訓練是以刻苦聞名，一周練足6天，大部分時間還要北上昆明受訓，日復日的練習，就算在港訓練也不得和家人見面，這是令李媽媽最感煎熬的事。反而是李思穎覺得如此訓練是理所當然的事，因為她相信No Pain，No Gain。

李思穎曾因壓力而出現失眠、常思前想後、訓練不佳，周而復始的惡性循環。雖說隨著她累積多了比賽經驗後，這種緊張逐步有點改善，但困擾難免。

李思穎也直言，這幾年的長時間訓練，難免總有感到迷失的時候，「我的日常生活除了在學校外，就是在單車訓練，加上每次比賽前都會很緊張，給自己的壓力很大。愈是想發揮得好，愈是不能放鬆自己。」

【Band 1學堂】20歲單車新星李思穎全運會奪金　原攻三鐵一個原因轉項創歷史

巴黎奧運｜直資中學出產體壇精英

李思穎出身自林大輝中學，該校有「體壇精英搖籃」之稱。位於沙田的直資學校林大輝中學在2004年創校，一直重視學生的體育發展，並積極推動體育普及化、精英化和盛事化。該校校監林大輝曾任兩屆立法會議員，他重視香港體育發展，目前正擔任體育學院董事局主席。

2024年巴黎奧運，港隊共派出35名運動員，林大輝中學亦有4名校友出賽，包括劍擊代表張家朗和何瑋桁、乒乓球代表黃鎮廷，以及單車代表李思穎。

據中學概覽資料顯示，林大輝中學在收生要求方面，學業成績佔20分；操行10分；興趣或課外活動佔10分；語文能力（英文、中文或普通）佔25分；面試佔35分。另設額外分數，於運動、藝術、設計或科技有傑出成就佔15分；家長或兄弟姊妹曾於 / 現於林大輝中學就讀佔5分。該校2023-24年度中一至中二學費為$40,400，中三至中四為$38,300；中五至中六則為$32,970。

林大輝中學有「體壇精英搖籃」之稱。（經濟日報資料圖片）

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